Stati UnitiTrump proclama il 14 ottobre «giornata del ricordo» per Charlie Kirk
SDA
15.10.2025 - 07:41
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proclamato il 14 ottobre giornata nazionale della memoria per Charlie Kirk.
Keystone-SDA
In una nota dopo la cerimonia per la consegna postuma della medaglia della libertà all'attivista conservatore ucciso il 10 settembre, il presidente ha invitato «il popolo americano a riunirsi in questo giorno nei rispettivi luoghi di culto, per rendere omaggio alla memoria di Charlie.
«Invito il popolo della nostra Nazione a pregare per il progresso della pace, della verità e della giustizia in tutto il nostro Paese». Il 14 ottobre è anche il compleanno di Kirk che avrebbe compiuto 32 anni.