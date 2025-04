Nvidia investe 500 miliardi negli Stati Uniti. Keystone

Donald Trump annuncia nuovi dazi sui semiconduttori, estendendo le sue misure protezionistiche ai farmaci e ripromettendosi di riportare la produzione strategica negli Stati Uniti, tra cui chip e medicinali.

Donald Trump continua a seminare caos nella sua guerra commerciale planetaria, rivelando che già questa settimana annuncerà dazi sui semiconduttori, anche se ci sarà flessibilità con alcune aziende del settore. Ciò significa che l'esclusione degli smartphone e dei computer dalle tariffe reciproche con la Cina avrà vita corta.

Il presidente ha inoltre confermato che colpirà anche i farmaci. Mosse che si inseriscono nel piano di riportare in Usa le produzioni strategiche, dai chip ai medicinali, dall'acciaio all'alluminio e alle auto. In modo da non dipendere da Paesi stranieri, tanto meno dalla Cina. Il tutto con una certa elasticità: «Non cambio idea, nessun Paese si salverà, ma sono flessibile», ha detto il tycoon tentando di spiegare il suo «back-and-forth» (tira e molla) tariffario.

UE e USA ai colloqui

Wall Street e le altre borse hanno iniziato la settimana positivamente ma il dollaro continua a indebolirsi e l'incertezza incombe sugli investitori.

In un clima segnato dalla crescente diffidenza, con nuove raccomandazioni dell'UE ai suoi funzionari in missione negli Usa, il commissario per il Commercio Maros Sefcovic è sbarcato a Washington per un nuovo round di colloqui con le sue controparti americane.

Nel suo terzo viaggio oltreoceano dall'inizio della presidenza Trump, nell'agenda dello slovacco ci sono colloqui con il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante speciale per il Commercio, Jamieson Greer. Nessun faccia a faccia sarebbe previsto con il segretario al Tesoro Steve Bessent, anche se i programmi sono in continuo aggiornamento.

Lo scopo è scongiurare l'escalation della guerra commerciale «esplorando il terreno per una soluzione negoziata», come ha spiegato una nota stampa della Commissione europea sulla pausa di 90 giorni (sino al 14 luglio) alle sue contromisure contro i dazi Usa.

Bruxelles ha la pistola sul tavolo

«Come ha chiarito la presidente von der Leyen nella sua dichiarazione, l'UE desidera «dare una possibilità ai negoziati», ma qualora i colloqui non si rivelassero soddisfacenti, entreranno in vigore le contromisure, ora sospese, contro i dazi statunitensi su acciaio e alluminio continuano i lavori preparatori per ulteriori» ritorsioni europee, ha precisato la Commissione.

Insomma, anche Bruxelles ha la pistola posata sul tavolo, senza contare la possibile leva europea sul debito pubblico americano, su cui Pechino pare aver già cominciato a lanciare messaggi chiari.

Sul piatto delle trattative, l'UE gioca la carta dell'acquisto di gas naturale liquefatto (gnl) dagli Stati Uniti, che è una delle richieste di Trump per riequilibrare il deficit commerciale. È «una possibilità» nel contesto «dell'attuale situazione», ha ribadito una portavoce della Commissione europea, ricordando che von der Leyen aveva già menzionato questa opzione lo scorso novembre, subito dopo le presidenziali USA.

Opzioni energetiche, fra USA e gas russo

Bruxelles si dice pronta a rafforzare la diversificazione delle fonti energetiche, dopo il progressivo distacco dal gas russo, e sottolinea che «gli Stati Uniti sono assolutamente una delle opzioni possibili».

Alla domanda su meccanismi specifici, come il possibile rilancio del sistema di acquisti congiunti a livello UE, la portavoce ha risposto che «l'aggregazione ha già dimostrato la sua efficacia e potrebbe essere una delle opzioni. Fa parte dei negoziati in corso».

Peccato che nel frattempo, come riferisce «Reuters», alcuni ceo delle major europee pensino a rafforzare l'import del meno costoso gas russo, anche da Gazprom, se ci fosse una svolta in Ucraina. «Se si raggiungesse una pace ragionevole in Ucraina, potremmo tornare a flussi di 60 miliardi di metri cubi, forse 70, all'anno, gnl incluso», ha dichiarato Didier Holleaux, vicepresidente esecutivo della francese Engie.

Nvidia investe 500 miliardi negli Stati Uniti

Intanto il tycoon vanta le sue politiche commerciali per intestarsi il merito della mossa di Nvidia, che produrrà i suoi supercomputer di intelligenza artificiale interamente negli Stati Uniti per un valore di 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.