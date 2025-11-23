Il presidente statunitense Donald Trump. KEYSTONE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto per lanciare la fase due in Venezuela, usando la minaccia del bastone mentre offre la carota del dialogo a Nicolás Maduro per farsi da parte, magari con un esilio dorato. A rivelare la possibile svolta è stata la Reuters.

Keystone-SDA SDA

Ma far temere una escalation è anche il recente avviso della Federal Aviation Administration (Faa) statunitense alle principali compagnie aeree su una «situazione potenzialmente pericolosa» durante il sorvolo del Venezuela, con l'invito alla prudenza.

Sei compagnie aeree hanno già cancellato i voli da e per Caracas, tra cui la spagnola Iberia, la portoghese Tap, la colombiana Avianca, la Caribbean di Trinidad, la brasiliana Gol e la cilena Latam.

La Reuters, che ha parlato con quattro funzionari americani, precisa di non essere stata in grado di stabilire l'esatto tempismo o la portata delle nuove operazioni, né se Donald Trump abbia preso una decisione finale in merito.

Due delle fonti hanno affermato che operazioni coperte sarebbero probabilmente la prima parte della nuova azione contro Maduro. Il tycoon ha già autorizzato la Cia per azioni del genere.

Il Cartello de los Soles un'organizzione terroristica

La fase due potrebbe scattare in settimana, quando gli Usa prevedono di designare il Cartello de los Soles come organizzazione terroristica straniera per il suo presunto ruolo nell'importazione di droghe illegali negli Stati Uniti.

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto la settimana scorsa che la designazione come organizzazione terroristica «offre tutta una serie di nuove opzioni agli Stati Uniti».

Anche Trump ha sostenuto che la designazione permetterebbe agli Stati Uniti di colpire gli asset e le infrastrutture di Maduro in Venezuela, pur ribadendo la disponibilità a perseguire colloqui nella speranza di una soluzione diplomatica.

Gli USA dispiegano ingenti forze militari nei Caraibi

Le notizie su un'imminente azione Usa si sono moltiplicate nelle ultime settimane, dopo che Washington ha dispiegato ingenti forze militari nei Caraibi. La Casa Bianca aveva anche ventilato l'idea di lanciare volantini anti-Maduro su Caracas tramite aerei militari statunitensi, in concomitanza con il suo 63/mo compleanno.

Ma il leader venezuelano ha festeggiato indisturbato, e alla vigilia della ricorrenza è apparso in pubblico ballando sulle note di una canzone popolare che ripete «plis pitz forever, no crazy war» (in un inglese maccheronico, «per favore pace per sempre, non una guerra folle»), trasmesso in diretta dalla tv di Stato.

In serata ha poi partecipato alla première di una serie televisiva dedicata alla sua vita, presentata in un teatro del centro di Caracas. E dal G20 ha incassato anche i moniti dei leader di Brasile e Spagna contro una escalation militare.