Donald Trump ha pubblicato venerdì sul suo social network un ritratto, presumibilmente generato dall'intelligenza artificiale, che lo mostra vestito con gli abiti papali, dopo aver detto che «gli piacerebbe essere papa», a pochi giorni dal conclave in Vaticano che eleggerà il successore di Francesco.

La foto a colori postata su Truth Social mostra il Presidente degli Stati Uniti seduto solennemente su una poltrona, con il volto chiuso, vestito con la tonaca bianca del Papa, con la mitra e l'imponente croce d'oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla coscia e l'indice destro alzato verso il cielo.

La foto, visibilmente generata da AI secondo i media americani che l'hanno ripubblicata sui loro account social, non è accompagnata da alcun commento del miliardario repubblicano.

Dal suo ritorno alla Casa Bianca il 20 gennaio, Donald Trump ha saturato i media americani e mondiali con annunci e commenti su ogni argomento. Un'altra delle sue uscite era arrivata all'inizio di questa settimana, scherzando su chi sarà il prossimo leader della Chiesa Cattolica. «Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia scelta numero uno», ha detto quando i giornalisti gli hanno chiesto quali fossero le sue preferenze per il successore di Francesco.

Il 20% dei cattolici americani

Il giorno prima della sua morte, la domenica di Pasqua, il Papa aveva ricevuto brevemente il vicepresidente americano JD Vance, cattolico convertito e molto conservatore, due mesi dopo che Francesco aveva fortemente criticato la politica di deportazione degli immigrati dell'amministrazione Trump.

Aveva messo in guardia da una «grande crisi» che sarebbe «iniziata male e finita male».

Circa il 20% degli americani si identifica come cattolico e gli exit poll di novembre hanno mostrato che circa il 60% di loro ha votato per Donald Trump.

Parte dell'elettorato cattolico, in particolare quello dell'America Latina, spera che a Francesco, considerato progressista sulle questioni sociali, succeda un Papa più conservatore.

Dal 7 maggio, 133 cardinali di tutto il mondo, tutti di età inferiore agli 80 anni e quindi legittimati a eleggere il Papa, si riuniranno in conclave in Vaticano a porte chiuse per scegliere il successore di Francesco.