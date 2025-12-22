Il governatore della Louisiana Jeff Landry KEYSTONE

Si riaccende la tensione tra gli Stati Uniti e la Danimarca dopo che, a quasi un anno dalle prima minacce di annettere la Groenlandia, Donald Trump ha nominato un inviato speciale per l'isola più grande del mondo.

Keystone-SDA SDA

Si tratta del governatore della Louisiana, Jeff Landry, un veterano dell'esercito ed ex poliziotto, che è stato membro del Congresso e procuratore generale dello Stato fino al 2023.

In passato Landry ha espresso il suo sostegno all'idea che il territorio della Danimarca diventi parte degli Stati Uniti.

«Trump ha ragione»

«Il presidente Donald Trump ha assolutamente ragione! Dobbiamo fare in modo che la Groenlandia si unisca agli Stati Uniti. Ottimo per loro, ottimo per noi! Facciamolo!», aveva scritto qualche tempo fa su X. E subito dopo la nomina, in un altro post ha ringraziato il tycoon definendo «un onore servirti per rendere la Groenlandia parte degli Usa».

La reazione danese non si fa attendere

Immediata la reazione irritata di Copenaghen che ha subito convocato l'ambasciatore americano e avvertito Washington di rispettare l'integrità della Danimarca.

«La nomina conferma che l'interesse americano per la Groenlandia è ancora vivo. Tuttavia, siamo fermamente convinti che tutti, compresi gli Stati Uniti, debbano rispettare l'integrità territoriale del Regno» ha dichiarato il ministro degli Esteru Lars Lokke Rasmussen.

«È assolutamente inaccettabile. Per questo motivo, di comune accordo con i nostri colleghi groenlandesi, ho deciso di convocare l'ambasciatore americano per un colloquio» ha aggiunto.

«La nostra posizione è che abbiamo un ambasciatore presso il Regno di Danimarca e che sia lui la persona con cui intratteniamo i rapporti», ha detto il ministro, sottolineando che «quando Trump decide improvvisamente di nominare un inviato speciale, questo è qualcosa che mi turba profondamente».

Un interesse mai sopito

Sin dal suo ritorno alla Casa Bianca, ma anche durante il su primo mandato quando nel 2020 riaprì il consolato a Nuuk chiuso dal 1953, The Donald ha manifestato il suo interesse per l'isola.

Gli Stati Uniti hanno una base in Groenlandia dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo aver invaso il territorio per stabilirvi postazioni militari e stazioni radio in seguito all'occupazione della Danimarca da parte dei nazisti durante il conflitto.

Il vice presidente JD Vance ha visitato la base a marzo, invitando la popolazione groenlandese a «stringere un accordo con gli Stati Uniti».

L'Ue si schiera a fianco della Danimarca e della Groenlandia

Nelle disputa è intervenuta anche l'Unione europea con la presidente della Commissione Urusula von der Leyen che ha espresso solidarietà verso la Danimarca e quello del Consiglio Antonio Costa che ha ammonito: «La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Ue, nell'ambito della quale intendiamo collaborare con alleati e partner».

«L'integrità territoriale e la sovranità – ha avvertito – sono principi fondamentali del diritto internazionale. E sono essenziali non solo per l'Ue, ma anche per le nazioni di tutto il mondo. Siamo pienamente solidali con la Danimarca e il popolo della Groenlandia».