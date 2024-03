Il candidato presidenziale repubblicano ed ex presidente Donald Trump (foto d'archivio). KEYSTONE

Il giudice nel caso di frode elettorale del 2020 in Georgia dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump gli ha permesso di presentare un appello contro la sentenza che consente alla procuratrice capo Fani Willis di rimanere in carica.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel processo per tentata frode elettorale del 2020 in Georgia, gli avvocati di Donald Trump hanno chiesto che la procuratrice capo Fani Willis fosse rimossa dal caso.

Willis ha avuto una relazione con il procuratore speciale Nathan Wade, che da allora si è dimesso.

Il giudice competente ha accolto la domanda e deciderà la corte d'appello. Mostra di più

Mercoledì il giudice Scott McAfee ha approvato la richiesta degli avvocati difensori di Donald Trump di sottoporre la sua decisione alla Corte d'Appello della Georgia per la revisione. La stessa corte d'appello deciderà se accogliere il caso.

In una sentenza della scorsa settimana, McAfee ha respinto la richiesta della difesa di rimuovere la procuratrice Fani Willis dal caso o di archiviare le accuse a causa del suo precedente legame con il procuratore speciale Nathan Wade. Il giudice ha detto che Willis potrebbe rimanere coinvolta nel caso a condizione che Wade rassegni le dimissioni , cosa che ha fatto venerdì.

Willis ha incriminato Trump e altre 18 persone la scorsa estate per i loro tentativi di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia a favore dell’allora presidente in carica.

Diversi imputati si sono ora dichiarati colpevoli nell'ambito degli accordi processuali.

Trump e gli altri si sono dichiarati non colpevoli.