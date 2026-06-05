Guerra in UcrainaTrump: «Putin e Zelensky devono incontrarsi»
SDA
5.6.2026 - 07:44
«Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo»- Lo ha detto Donald Trump parlando della lettera di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin.
Keystone-SDA
05.06.2026, 07:44
05.06.2026, 08:15
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«Sono contento che stiano parlando di incontrarsi. Credo che il mio contributo in tal senso sia stato notevole», ha dichiarato Trump. «Entrambi dovranno scendere a compromessi; li ho suggerito io e ho avuto un ruolo determinante nella vicenda», ha insistito il presidente americano.