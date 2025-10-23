L'amministrazione Trump sta quadruplicando le importazioni di carne bovina argentina a basso dazio nel tentativo di abbassare i prezzi della carne bovina nei supermercati ma scatenando l'ira degli allevatori di bestiame del Paese. Lo riporta la Reuters sul suo sito, citando un funzionario della Casa Bianca.

Immagine d'archivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Aumentare la quota tariffaria sulla carne bovina argentina a 80.000 tonnellate consentirà al Paese di spedire negli Stati Uniti una maggiore quantità di carne bovina a un'aliquota doganale inferiore.

I prezzi della carne bovina statunitense hanno stabilito record a causa della scarsa disponibilità di bovini e della forte domanda dei consumatori.

Il Dipartimento dell'Agricoltura Usa ha annunciato un piano per espandere il patrimonio bovino nazionale e sostenere gli allevatori di bestiame americani.

Agricoltori irritati

Il segretario all'Agricoltura Brooke Rollins ha affermato su Fox che l'amministrazione sta lavorando per sostenere sia i consumatori di carne bovina che gli allevatori.

Ma l'aumento delle importazioni ha irritato gli allevatori statunitensi, che avevano ampiamente sostenuto Trump nelle sue campagne presidenziali.

Essi hanno affermato che il governo dovrebbe sostenere i produttori statunitensi e che l'aumento delle importazioni minaccia i loro mezzi di sussistenza.

Gli agricoltori sono anche indignati per lo swap valutario da 20 miliardi di dollari di Trump con l'Argentina, mentre loro perdono terreno rispetto alla nazione sudamericana nelle vendite di soia alla Cina.

«Un accordo di questa portata con l'Argentina minerebbe le fondamenta stesse della nostra industria bovina», ha affermato Justin Tupper, allevatore di bovini del South Dakota e presidente della United States Cattlemen's Association.