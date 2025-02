Il presidente Usa Donald Trump Keystone

I dazi contro il Canada e il Messico entreranno in vigore il 2 aprile. Lo ha detto Donald Trump, ribadendo che il Canada dovrebbe essere «il nostro 51esimo stato» e chiamando il premier canadese Justin Trudeau «governatore».

Keystone-SDA SDA

«Se non sostenessimo il Canada, non esisterebbe come Paese», ha aggiunto Trump.

«Abbiamo deciso e lo annunceremo a breve»: i dazi contro l'Ue saranno al 25% e riguarderanno le auto e altre cose, ha spiegato Donald Trump, sottolineando che l'Ue è stata «formata per fregare» gli Stati Uniti.

Il tycoon si è anche espresso su Hamas, definendolo un gruppo malvagio: sta a Israele decidere sul cessate il fuoco, ha dichiarato.

Dal canto suo, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha affermato che «Stiamo riesaminando il ritiro dall'Afghanistan. E' una delle prime cose che abbiamo annunciato al Dipartimento della Difesa».