Trump e Merz oggi a Washington. Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Friederich Merz per la sua prima visita dopo l'elezione alla guida del Paese. Tra i due sorrisi e strette di mano.

Keystone-SDA SDA

«Avremo una grande relazione con la Germania»: lo ha detto Donald Trump nello studio ovale con il cancelliere tedesco. «Avremo un buon accordo commerciale con la Germania»: lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale con il cancelliere tedesco, aggiungendo di volere che gas e petrolio facciano parte dell'accordo.

«Merz è un brav'uomo con cui trattare, ma è difficile», ha osservato poi. Donald Trump ha detto che col cancelliere tedesco Friedrich Merz parlerà anche delle truppe Usa in Germania.

Dal canto suo Merz ha ribadito che serve «una maggiore pressione» sulla Russia e che gli Usa «sono nella posizione di aiutare» per mettere fine alla guerra in Ucraina. Il cancelliere ha auspicato che Usa e Ue collaborino per trovare una soluzione.