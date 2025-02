Il presidente Usa Donald Trump e il premier giapponese Shigeru Ishiba alla Casa Bianca Keystone

Donald Trump ha accolto il premier giapponese Shigeru Ishiba alla Casa Bianca. E' il loro primo incontro ed il secondo capo di governo ricevuto dal presidente americano dopo Benjamin Netanyahu.

Keystone-SDA SDA

Ricevendo Ishiba nello Studio Ovale, il tycoon ha detto che non c'è «nessuna fretta» sul suo controverso piano per Gaza e ha ribadito che non ci sarà bisogno di truppe Usa nella Striscia.

Rivolgendosi al premier giapponese, Trump ha poi dichiarato che vuole riportare il deficit commerciale con il Giappone «in pareggio» e che i dazi contro Tokyo sono una possibile opzione. Il presidente Usa annuncerà un piano per dazi reciproci la prossima settimana, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Trump si è più volte lamentato delle tariffe che gli altri Paesi impongono sui prodotti americani e durante la campagna elettorale ha promesso che avrebbe spinto norme che gli avrebbero consentito di colpire qualsiasi paese che impone dazi sui beni statunitensi con tariffe della stessa entità.

Oltre alle relazioni commerciali, in agenda c'erano la sicurezza e l'alleanza anti Cina. «Parlerò con Putin» e probabilmente «incontrerò Xi», ha aggiunto il presidente Usa, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Trump ha detto che probabilmente incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana.

Alla domanda se l'incontro avverrà nella capitale americana, Trump ha replicato: «potrebbe essere a Washington, non andrò io a Kiev». Il presidente ha aggiunto che vuole discutere la sicurezza di asset ucraini come le terre rare.

Inoltre, rispondendo ad una domanda sulla copertina di Time, che ritrae Musk dietro il «resolute desk», la scrivania del presidente nello studio ovale, Trump ha ironizzato: «Elon Musk sta facendo un lavoro eccezionale, sta scoprendo frodi, corruzioni, sprechi». «E' un magazine ancora in attività ?», ha ironizzato, riferendosi al Time.