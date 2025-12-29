Medio OrienteTrump riceve Netanyahu in Florida: «Parleremo del disarmo di Hamas»
SDA
29.12.2025 - 20:03
«Oggi parleremo del disarmo di Hamas». Lo ha detto Donald Trump ricevendo Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida.
«Faremo tutto il possibile per riavere indietro i resti di Ran Gvili, la cui meravigliosa famiglia è qui», ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti a proposito dell'ultimo ostaggio israeliano ancora nelle mani di Hamas.
Sempre stando a Trump, la ricostruzione di Gaza ricomincerà «molto presto. Lui la vuole», riferendosi al premier israeliano Benyamin Netanyahu al suo fianco a Mar-a-Lago.
Dal canto suo, Netanyahu ha dichiarato: «L'ho detto tante volte e lo ripeto: Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca». «Noi siamo fortunati, tutto il mondo è fortunato», ha aggiunto.
Netanyahu è un «primo ministro di guerra» e «un eroe», ha replicato Trump parlando all'arrivo del premier israeliano a Mar-a-Lago. «Credo che otterrà la grazia», ha aggiunto il presidente americano.