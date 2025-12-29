  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Trump riceve Netanyahu in Florida: «Parleremo del disarmo di Hamas»

SDA

29.12.2025 - 20:03

Il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Keystone

«Oggi parleremo del disarmo di Hamas». Lo ha detto Donald Trump ricevendo Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida.

Keystone-SDA

29.12.2025, 20:03

29.12.2025, 20:33

«Faremo tutto il possibile per riavere indietro i resti di Ran Gvili, la cui meravigliosa famiglia è qui», ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti a proposito dell'ultimo ostaggio israeliano ancora nelle mani di Hamas.

Sempre stando a Trump, la ricostruzione di Gaza ricomincerà «molto presto. Lui la vuole», riferendosi al premier israeliano Benyamin Netanyahu al suo fianco a Mar-a-Lago.

Dal canto suo, Netanyahu ha dichiarato: «L'ho detto tante volte e lo ripeto: Israele non ha mai avuto un amico come Trump alla Casa Bianca». «Noi siamo fortunati, tutto il mondo è fortunato», ha aggiunto.

Netanyahu è un «primo ministro di guerra» e «un eroe», ha replicato Trump parlando all'arrivo del premier israeliano a Mar-a-Lago. «Credo che otterrà la grazia», ha aggiunto il presidente americano.

I più letti

Ecco perché Swiss-Ski ha valutato un reclamo sulla vittoria di Shiffrin
Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
Ecco 10 star del cinema morte in circostanze inspiegabili
Ecco come funziona la nuova truffa del «viaggiatore bloccato»
Niclas Füllkrug ha scelto la maglia numero 9: un atto di coraggio pensando ai diavoli del passato

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Hamas conferma la morte del suo portavoce in un raid a Gaza ad agosto

Medio OrienteHamas conferma la morte del suo portavoce in un raid a Gaza ad agosto

Medio Oriente. L'ex ostaggio israeliana racconta le violenze subite a Gaza

Medio OrienteL'ex ostaggio israeliana racconta le violenze subite a Gaza

Medio Oriente. 100 palestinesi arrestati in blitz di Israele in Cisgiordania

Medio Oriente100 palestinesi arrestati in blitz di Israele in Cisgiordania

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Trump incontra Netanyahu: «La ricostruzione di Gaza inizierà col disarmo di Hamas»

Guerra in UcrainaTrump incontra Netanyahu: «La ricostruzione di Gaza inizierà col disarmo di Hamas»

Guerra. Mosca: «Kiev ha attaccato la residenza di Putin», Zelensky:  «Tipica menzogna russa»

GuerraMosca: «Kiev ha attaccato la residenza di Putin», Zelensky:  «Tipica menzogna russa»

Tensioni. Pechino mostra i muscoli e circonda l'isola di Taiwan

TensioniPechino mostra i muscoli e circonda l'isola di Taiwan