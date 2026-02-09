Xi Jinping è atteso a Washington entro fine anno. Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti «verso la fine dell'anno».

Keystone-SDA SDA

«Verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell'anno», ha dichiarato Trump in un'intervista con la Nbc registrata mercoledì e andata in onda oggi, aggiungendo: «Siamo i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto».