USA-Cina Trump riceverà Xi Jinping negli Stati Uniti alla fine dell'anno

SDA

9.2.2026 - 07:27

Xi Jinping è atteso a Washington entro fine anno.
Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping visiterà gli Stati Uniti «verso la fine dell'anno».

Keystone-SDA

09.02.2026, 07:27

09.02.2026, 07:35

«Verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell'anno», ha dichiarato Trump in un'intervista con la Nbc registrata mercoledì e andata in onda oggi, aggiungendo: «Siamo i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto».

