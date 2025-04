Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che «alla fine ridurrà i dazi sulla Cina ma non a zero».

Keystone-SDA SDA

«Il 145% è molto alto, e non sarà sempre così alto. Non sarà nemmeno lontanamente così alto», ha detto Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca a proposito dei dazi cinesi. «Scenderà sostanzialmente, ma non sarà a zero», ha assicurato.

Sempre parlando ai giornalisti nello studio Ovale, Trump ha anche detto che non ha «alcuna intenzione» di licenziare il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. L'inquilino della Casa Bianca ha comunque ribadito che vorrebbe «vederlo più attivo nell'abbassare i tassi d'interesse».

Trump aveva nei giorni scorsi attaccato il presidente della banca centrale americana (Federal Reserve).