USA Trump rilancia l'ipotesi «quarto mandato» con sondaggi ai minimi

SDA

23.1.2026 - 18:31

Il presidente degli Stati Uniti sembra considerare le elezioni del 2020, che ha perso, come un terzo mandato. (Foto archivio)
Il presidente degli Stati Uniti sembra considerare le elezioni del 2020, che ha perso, come un terzo mandato. (Foto archivio)
Keystone

Donald Trump rilancia l'ipotesi di un «quarto mandato» mentre i sondaggi mostrano il peggior indice di gradimento della sua presidenza. «Numeri record ovunque! Dovrei tentare un quarto mandato?», ha chiesto Trump su Truth, come riportato da Newsweek.

Keystone-SDA

23.01.2026, 18:31

23.01.2026, 18:43

Il presidente sembra considerare le elezioni del 2020, che ha perso, come il suo terzo mandato, il che renderebbe una vittoria alle elezioni del 2028 il suo quarto mandato. E i commenti arrivano poche ore dopo aver attaccato i «sondaggi falsi» e minacciato azioni legali per la proiezione del New York Times/Siena College secondo cui il suo indice di gradimento è sceso al 35%.

«I sondaggi reali sono ottimi, ma si rifiutano di pubblicarli», ha scritto, prima di definire la proiezione del New York Times «fortemente distorta a favore dei democratici».

Non è la prima volta che il tycoon insiste sull'idea di un altro mandato: negli ultimi anni ha più volte alluso all'ipotesi, arrivando a dire di «non scherzare» e persino a vendere merchandising «Trump 2028».

Tutti i presidenti degli Stati Uniti sono limitati a due mandati dal 22esimo emendamento della Costituzione, ratificato nel 1951 dopo la morte di Franklin D. Roosevelt durante la sua quarta presidenza.

Prima del 22esimo emendamento non esisteva un limite legale ai mandati presidenziali, sebbene la scelta volontaria del presidente George Washington di dimettersi dopo due mandati avesse stabilito una tradizione informale che durò fino a quando Franklin D. Roosevelt la infranse nel 1940.

