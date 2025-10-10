Non esclude l'uso dell'Insurrection Act: Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Immagine: Keystone

Donald Trump vuole schierare la Guardia Nazionale in diverse città guidate dai democratici - contro la volontà dei governatori. Ora si profila una lotta di potere sulla legge di emergenza «Insurrection Act», raramente usata.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente degli Stati Uniti sta minacciando di schierare la Guardia Nazionale nelle città governate dai democratici e sta considerando di utilizzare il cosiddetto «Insurrection Act».

Diverse città e Stati si stanno opponendo legalmente al dispiegamento voluto da Trump e mettono in guardia da un pericoloso precedente di intervento militare in patria.

L'Insurrection Act autorizza il Presidente a dispiegare truppe contro la volontà degli Stati federali in base a condizioni vaghe. Mostra di più

Negli Stati Uniti, la disputa sul dispiegamento della Guardia Nazionale per volontà del presidente Donald Trump si sta intensificando - e con essa i limiti del suo potere.

Il repubblicano vuole dispiegare l'unità di riserva militare in diverse città governate dai democratici o lo ha già fatto, con la giustificazione di arginare la criminalità dilagante e di tenere sotto controllo le proteste contro le incursioni dell'autorità per l'immigrazione ICE.

Diverse città e Stati si stanno opponendo con mezzi legali. Vedono violata la loro sovranità e avvertono di un pericoloso precedente per l'uso della pressione militare in patria.

Secondo i media statunitensi, le guardie nazionali potrebbero presto arrivare nella regione di Chicago, come riporta Politico.

I tentativi dello Stato dell'Illinois e della città di milioni di persone di fermare tale dispiegamento sono stati inizialmente infruttuosi: il giudice competente deciderà su un'ingiunzione temporanea non prima di giovedì.

Trump ha fallito per il momento anche con lo stesso piano a Portland, in Oregon: il progetto è stato temporaneamente vietato da un tribunale.

Trump parla di «rivolte»

La gestione retorica del conflitto è sorprendente: Donald Trump e i suoi principali consiglieri usano sempre più spesso la parola «rivolta» per descrivere le proteste anti-ICE.

«Penso davvero che sia una rivolta criminale», ha detto lunedì alla Casa Bianca a proposito delle proteste a Portland, prima di promettere di «rendere la città sicura».

Il suo consigliere Stephen Miller ha descritto l'ordine di un giudice che vieta per il momento l'uso delle guardie nazionali a Portland come una «sommossa legale».

Portland ha visto mesi di proteste intorno a una struttura dell'ICE, compreso l'uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti a giugno. (immagine d'archivio) Immagine: Keystone/AP/Jenny Kane

Ecco come Trump minaccia la «Insurrection Act» (legge sull'insurrezione)

In questo contesto, un giornalista ha chiesto a Trump se intende invocare il cosiddetto «Insurrection Act» per aggirare gli ordini restrittivi e dispiegare le truppe della Guardia Nazionale dove governatori e sindaci non le vogliono.

«Se necessario, lo farò», è stata la risposta del numero uno della Casa Bianca. «Se le persone venissero uccise e i tribunali ce lo impedissero o i governatori o i sindaci ce lo impedissero, lo farei sicuramente».

Che cos'è l'Insurrection Act?

Emanato originariamente nel 1792, l'Insurrection Act conferisce al presidente degli Stati Uniti l'autorità di schierare la Guardia Nazionale e le truppe o le unità navali all'interno degli Stati Uniti in determinate condizioni.

Quando viene utilizzato, il presidente è autorizzato a reprimere militarmente le insurrezioni interne o a far rispettare la legge in determinate situazioni.

Sebbene sia spesso indicata come «Legge sull'insurrezione del 1807», la legge è in realtà un consolidamento di varie leggi emanate dal Congresso tra il 1792 e il 1871. Oggi queste disposizioni si trovano nelle sezioni da 251 a 255 dell'articolo 10 del Codice degli Stati Uniti.

L'Insurrection Act funziona insieme al Posse Comitatus Act, approvato nel 1878, che in generale proibisce al Presidente di utilizzare l'esercito come forza di polizia interna.

Come viene applicata la legge?

Le truppe possono essere impiegate in base a tre sezioni dell'Insurrection Act. Ognuna di queste sezioni è destinata a situazioni diverse, ma i requisiti della legge sono spiegati solo vagamente e lasciano praticamente tutto alla discrezione del Presidente.

In primo luogo, il governatore o il legislatore di uno Stato possono richiederlo in base alla sezione 251. Ciò è avvenuto anche nel 1992, quando l'Insurrection Act è stato applicato per l'ultima volta. All'epoca, il presidente George H. W. Bush ricevette una richiesta di aiuto dall'allora Governatore della California, Pete Wilson, per far fronte ai disordini di Los Angeles.

La Guardia Nazionale pattuglia la capitale statunitense Washington in agosto. (immagine d'archivio) Immagine: Keystone/AP/Jose Luis Magana

Le sezioni 252 e 253, tuttavia, consentono al presidente di dispiegare truppe senza una richiesta da parte dello Stato interessato e persino contro la sua volontà.

La sezione 252 autorizza il dispiegamento per «far rispettare le leggi» degli Stati Uniti o per «reprimere le insurrezioni» se «ostruzioni illegali, assembramenti o insurrezioni» rendono «impraticabile» l'applicazione delle leggi federali nello Stato interessato con «un giusto processo di legge».

La sezione 253 autorizza l'uso delle truppe per reprimere «qualsiasi insurrezione, assemblea illegale o cospirazione» in uno Stato che «si oppone o ostacola l'esecuzione delle leggi degli Stati Uniti, o ostacola l'amministrazione della giustizia secondo tali leggi».

È altamente improbabile che i funzionari di Chicago e Portland richiedano assistenza ai sensi della Sezione 251, data la resistenza ai piani di Trump in quei luoghi. Il presidente dovrebbe giustificare l'applicazione della legge in modo diverso.

Chi decide quando sono soddisfatte le condizioni per un'operazione?

L'Insurrection Act non contiene alcuna definizione dei termini «insurrezione», «ribellione» o altri termini chiave utilizzati per determinare le condizioni per il dispiegamento. In assenza di una guida statutaria, la Corte Suprema ha stabilito fin dall'inizio che la questione spetta solo al presidente.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni: in casi successivi, la Corte Suprema ha indicato che i tribunali possono intervenire se il presidente agisce in malafede, «supera i limiti consentiti di un giudizio onesto», commette un errore evidente o agisce in modo chiaramente non autorizzato dalla legge.

L'applicazione equivale all'imposizione della legge marziale?

L'Insurrection Act non autorizza la proclamazione della legge marziale. Il termine «legge marziale» non ha una definizione fissa, ma è generalmente inteso come un'autorizzazione che consente ai militari di assumere il ruolo di governo civile in caso di emergenza. Al contrario, l'Insurrection Act consente generalmente ai militari di sostenere le autorità civili (federali o statali), ma non di sostituirle.

Come è stato utilizzato l'Insurrection Act in passato?

Il Presidente Dwight D. Eisenhower (1890-1969) ha invocato una volta l'Insurrection Act. Immagine: Keystone

L'Insurrection Act è stato utilizzato ripetutamente nel corso della storia americana per diversi motivi. I presidenti George Washington e John Adams vi ricorsero in risposta alle prime insurrezioni contro il potere federale. Il presidente Abraham Lincoln la invocò all'inizio della Guerra Civile e il presidente Ulysses Grant la utilizzò per combattere il Ku Klux Klan negli anni Settanta del XIX secolo.

Molti altri presidenti, tra cui Andrew Jackson, Rutherford Hayes e Grover Cleveland, hanno usato l'Insurrection Act per inviare truppe a intervenire nelle controversie di lavoro, sempre dalla parte dei datori di lavoro.

I presidenti Eisenhower, Kennedy e Lyndon B. Johnson hanno usato l'Insurrection Act durante il movimento per i diritti civili per far rispettare gli ordini dei tribunali federali di desegregazione delle scuole e di altre istituzioni nel Sud.