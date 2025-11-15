  1. Clienti privati
Marcia indietro Trump risponde al carovita e riduce i dazi su carne, pomodori, banane e caffè

SDA

15.11.2025 - 08:00

Passo indietro dell'inquilino della Casa Bianca.
Keystone
Keystone

Donald Trump riduce i dazi sulla carne bovina, i pomodori, le banane e il caffè. L'ordine del presidente ha come obiettivo quello di ridurre i prezzi degli alimentari e rispondere così alla frustrazione degli americani sul carovita.

Keystone-SDA

15.11.2025, 08:00

15.11.2025, 08:27

L'ordine di Trump è retroattivo al 13 novembre e prevede una serie di esenzioni su beni che non possono essere prodotti negli Stati Uniti in quantità sufficienti per soddisfare la domanda interna. Il lungo elenco include anche noci, avocado e ananas.

La riduzione era stata preannunciata da vari funzionari americani e si era già attirata una serie di critiche, con molti sui social che sono tornati a parlare di «Taco Trump», o «Trump always chickens out»: Trump si tira sempre indietro.

