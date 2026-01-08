  1. Clienti privati
Politica Trump ritira gli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali

SDA

8.1.2026 - 09:49

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un provvedimento che sancisce il ritiro degli Stati Uniti 66 organizzazioni internazionali, di cui 35 non appartenenti all'Onu e 31 delle Nazioni Unite.

Keystone-SDA

08.01.2026, 10:02

Queste organizzazioni «operano in contrasto con gli interessi nazionali degli Stati Uniti», ha messo in evidenza la Casa Bianca. Molte delle organizzazioni citate operano in ambiti come la tutela dell'ambiente e del clima o la parità di genere.

Secondo il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, l'amministrazione Trump avrebbe stabilito che le istituzioni interessate sono, tra l'altro, «superflue» e «mal gestite», che i loro interessi contrastano con quelli degli Stati Uniti oppure che rappresentano «una minaccia alla sovranità, alle libertà e al benessere generale della nostra nazione». Inoltre, si afferma che tali organizzazioni tentino attivamente di «limitare la sovranità degli Stati Uniti».

Sulla piattaforma X, Rubio ha parlato di «organizzazioni internazionali antiamericane, inutili o dispendiose» dalle quali gli Stati Uniti intendono ritirarsi. Il riesame di ulteriori organizzazioni internazionali è tuttora in corso.

Nell'elenco figurano anche numerose agenzie delle Nazioni Unite.

Secondo l'ordine esecutivo, il ritiro dovrebbe avvenire il prima possibile. Ciò potrebbe significare la sospensione dei finanziamenti o la cessazione della partecipazione alle attività delle organizzazioni interessate.

L'amministrazione Trump aveva già annunciato in precedenza il ritiro, ad esempio, dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

