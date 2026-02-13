Dopo mesi di tensioni, caos, migliaia di arresti e due vittime innocenti, gli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE, l'agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell'immigrazione) inviati dal presidente Donald Trump a Minneapolis (MInnesota) si ritirano dalla città.

Un manifestante colpito dal lancio dei lacrimogeni a Minneapolis il 24 gennaio 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

È stato Tom Homan, l'inviato speciale presidenziale per l'immigrazione mandato a prendere le redini di una situazione sfuggita al controllo del suo predecessore – il controverso Gregory Bovino che si aggirava per le strade del Minnesota vestito come un gerarca nazista – ad annunciare la fine delle operazioni.

«Abbiamo raggiunto il nostro scopo», ha detto Homan, snocciolando numeri sugli arresti di presunti pericolosi criminali effettuati durante l'Operation Metro Surge.

«Oltre 4000 arresti mirati, almeno dopo il mio arrivo ma credo anche prima», ha dichiarato, riferendosi alla gestione di Bovino.

Non una parole su Good e Pretti i due innocenti freddati dall'ICE

«C'erano alcuni problemi qui e li abbiamo affrontati. Abbiamo avuto un grande successo con questa operazione e stiamo lasciando il Minnesota più sicuro», ha aggiunto, rivendicando che nessun arresto è mai stato fatto «in chiese, ospedali o scuole elementari».

Nemmeno una parola su Renee Good e Alex Pretti, la donna e l'infermiere (entrambi di 37 anni) uccisi a sangue freddo da due agenti dell'ICE a distanza di venti giorni.

Homan ha poi spiegato che in Minnesota resterà un piccolo contingente «per garantire che l'attività degli agitatori continui a diminuire e che le forze dell'ordine statali e locali continuino a intervenire per garantire la sicurezza degli agenti e della comunità».

E ha anche sottolineato che le operazioni anti-migranti «continuano» in tutti gli Stati Uniti.

Tim Walz: «Il governo federale deve pagare per ciò che ha rotto qui»

Il governatore del Minnesota ha reagito all'annuncio di Homan chiedendo una compensazione all'amministrazione.

«Il governo federale deve pagare per ciò che ha rotto qui», ha dichiarato il democratico Tim Walz nel corso di una conferenza stampa convocata per annunciare i piani statali sui prestiti agevolati alle piccole imprese.

Nelle settimane di tensione e disordini moltissimi negozi del centro di Minneapolis sono rimasti chiusi.

Secondo Walz le strade si sono svuotate a causa della stretta sull'immigrazione e l'economia locale si è paralizzata. «Gli investimenti devono tornare», ha detto il democratico. «Questa amministrazione deve fare di più».

Tim Walz, governatore del Minnesota, già candidato alla vice presidenza nelle presidenziali del 20244 con la democratica Kamala Harris. sda

Se ne va pure la Guardia Nazionale

Nel frattempo l'amministrazione di Trump ha ritirato anche i soldati della Guardia nazionale – una forza militare di riservisti di ciascuno Stato federato degli USA – da quasi tutte le città americane ma senza annunciarlo pubblicamente.

Una svolta non da poco, dopo che in questi mesi sono stati schierati oltre 5000 soldati a Los Angeles (California), circa 500 a Chicago (Illinois), 200 a Portland (Oregon) e altre migliaia a Washington dove resta ancora un contingente di 2500 militari.

Tutti gli altri, secondo le autorità militari, sono stati ritirati entro la fine di gennaio.

Operazione costata quasi mezzo miliardo di dollari

A fine dicembre, la Corte suprema ha emesso un'ordinanza temporanea che ha impedito a Trump di dispiegare i soldati a Chicago perché «la facoltà del presidente di federalizzare la Guardia nazionale si applica solo in circostanze eccezionali».

La sentenza ha messo di conseguenza in discussione tutto il piano dell'amministrazione di utilizzare truppe federali per rispondere ai disordini nelle città.

Secondo un rapporto del Congressional Budget Office (CBO, un'agenzia federale incaricata di fornire dati economici al Congresso), la mobilitazione è costata oltre 496 milioni di dollari (381 milioni di franchi al cambio attuale).