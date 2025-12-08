Trump partecipa come presentatore sul palco dei Kennedy Center Honors Quest'anno Donald Trump ha presentato i Kennedy Center Honors, un'insolita apparizione per un presidente degli Stati Uniti. Immagine: Keystone Il presidente statunitense (in foto con First Lady Melania Trump) in genere partecipa come spettatore della consegna dei premi per la cultura americana, e non come presentatore. Immagine: Keystone Il repubblicano però ha messo in atto uno stravolgimento culturale del rinomato centro di arti performative. Immagine: Keystone L'attore Sylvester Stallone, tra gli altri, è stato premiato durante il gala. Immagine: Keystone Trump partecipa come presentatore sul palco dei Kennedy Center Honors Quest'anno Donald Trump ha presentato i Kennedy Center Honors, un'insolita apparizione per un presidente degli Stati Uniti. Immagine: Keystone Il presidente statunitense (in foto con First Lady Melania Trump) in genere partecipa come spettatore della consegna dei premi per la cultura americana, e non come presentatore. Immagine: Keystone Il repubblicano però ha messo in atto uno stravolgimento culturale del rinomato centro di arti performative. Immagine: Keystone L'attore Sylvester Stallone, tra gli altri, è stato premiato durante il gala. Immagine: Keystone

I presidenti degli Stati Uniti di solito partecipano alla cerimonia di premiazione degli artisti al Kennedy Center come spettatori. Non è stato così per Donald Trump, il quale - avendo - cambiato molto il centro di arti performative - ha preferito esibirsi in prima persona.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto un'apparizione insolita al più grande centro culturale di Washington: invece di essere uno spettatore in platea, è stato un presentatore sul palco del Kennedy Center.

Il centro, che il repubblicano ha posto sotto il suo controllo, domenica sera (ora locale) ha premiato personaggi come la star di Hollywood Sylvester Stallone e il gruppo rock Kiss per il lavoro artistico svolto nella loro vita.

È consuetudine che i presidenti americani partecipino ai Kennedy Center Honors, ma di solito in veste di spettatori e non come protagonisti. Mostra di più

Donald Trump ha fatto un'apparizione insolita alla più grande istituzione culturale di Washington: invece di essere uno spettatore in platea, è salito sul palco del Kennedy Center come presentatore.

Il centro di arti performative, che il presidente statunitense ha portato sotto il suo controllo, ha premiato domenica sera (ora locale) la star di Hollywood Sylvester Stallone, la rock band Kiss, la cantante Gloria Gaynor, il musicista country George Strait e l'attore britannico Michael Crawford per il lavoro artistico svolto nella loro vita.

Il repubblicano aveva già consegnato loro le medaglie alla Casa Bianca il giorno precedente. E ha dichiarato che sarebbe stato il primo presidente in assoluto a presentare il gala di premiazione al Kennedy Center.

Stando ai media statunitensi, Trump è salito per primo sul palco per aprire lo spettacolo con la sua presentazione. Il «New York Times» ha poi precisato che ha preso posto in una balconata per poi tornare sul palco a presentare.

The President and First Lady attend the 48th Kennedy Center Honors pic.twitter.com/OegWZzxf7s — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) December 8, 2025

È consuetudine che i presidenti americani partecipino ai Kennedy Center Honors, ma di solito in veste di spettatori e non come protagonisti. In passato, la rapper Queen Latifah e il presentatore Stephen Colbert hanno assunto questo ruolo.

«Voglio solo essere me stesso»

Il giorno prima del gala, Trump ha dichiarato di essere un presentatore su richiesta di un particolare canale televisivo. La cerimonia di premiazione non viene trasmessa in diretta, ma verrà mandata in onda dall'emittente statunitense CBS il 23 dicembre.

Prima della premiazione, sul tappeto rosso il presidente ha dichiarato di non essersi preparato molto per l'esibizione: «Ho una buona memoria, quindi riesco a ricordare bene le cose, il che è una grande fortuna. (...) Voglio solo essere me stesso».

Il tycoon ha anche accennato alla sua esperienza come star di un reality show («The Apprentice»). All'epoca il programma lo portò all'attenzione nazionale e contribuì alla sua immagine di uomo d'affari di successo.

Trump ha stravolto il centro culturale

Trump ha avviato importanti cambiamenti al rinomato Kennedy Center, che porta il nome dell'ex presidente John F. Kennedy: ha licenziato diversi membri del Consiglio di amministrazione, ha assunto lui stesso la presidenza e ha nominato presidente dell'istituzione l'ex ambasciatore statunitense in Germania, Richard Grenell.

Una delle ragioni addotte è che il centro era troppo woke.

L'acquisizione da parte del tycoon dell'ente, che è anche finanziato dallo Stato, è vista dai critici come parte di una guerra culturale in cui i conservatori stanno cercando di abolire quella che considerano un'ideologia troppo liberale.

Secondo i media statunitensi, i destinatari dei premi del Kennedy Center venivano selezionati in un processo bipartisan. Adesso il newyorkese ha sottolineato di essere stato pesantemente coinvolto nel processo di selezione.

In crisi dopo l'appropriazione politica

Il centro di arti dello spettacolo è in profonda crisi da quando Trump è entrato in carica.

A novembre il «Washington Post» ha rivelato che le vendite dei biglietti sono crollate drasticamente. Circa il 43% dei posti nei tre teatri più grandi è rimasto invenduto nella stagione autunnale. L'anno scorso la percentuale era solo del 7%.

Il commander-in-chief non aveva preso parte alle celebrazioni del Kennedy Center Honors Gala durante il suo primo mandato. Nel 2017 aveva annullato la sua partecipazione in segno di boicottaggio per diversi vincitori dell'onorificenza.