Trovare un exit strategy non è semplice per il commander-in-chief. KEYSTONE

«Non sono un fesso». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump scarica tutta la sua rabbia contro il Wall Street Journal di Rupert Murdoch che lo ha criticato per la guerra in Iran.

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Frustrato da un conflitto che sembra sfuggirgli di mano proprio mentre ha fretta di chiuderlo e salvare le elezioni di metà mandato, il presidente degli USA incassa però un'importante vittoria: l'Iran non giustizierà le otto donne che avrebbero dovuto essere impiccate e di cui Trump aveva chiesto la liberazione.

«Ringrazio l'Iran e i suoi leader»

«Ottime notizie!», ha annunciato su Truth, riferendosi alle giovani scampate all'impiccagione per aver protestato contro il regime durante le manifestazioni che si sono svolte negli ultimi mesi.

Tra loro, in base alle foto condivise dallo stesso Trump ci sarebbero Bita Hemmati, arrestata durante le proteste di gennaio 2026, e il medico Golnaz Naraghi, finita in manette mentre stava assistendo i feriti durante gli scontri. Sarebbero coinvolte anche le sedicenni Diana Taherabadi e Ghazal Ghalandari, così come Mahboubeh Shabani, accusata di aver prestato soccorso ai manifestanti feriti, e Venus Hosseini-Nejad, incolpata per aver organizzato proteste legate a Israele. Infine Panah Movahedi Salamat e Ensieh Nejati, due giovani arrestate durante le sommosse di gennaio.

«Ringrazio l'Iran e i suoi leader», ha scritto il presidente americano.

Per lui il fatto che la sua richiesta sia stata accolta è indubbiamente un buon segnale che fa sperare e che, almeno momentaneamente, gli offre la possibilità di difendersi dalle critiche per l'estensione della tregua, ritenuta da molti una resa del commander-in-chief, una nuova puntata del Taco-Trump.

La magistratura iraniana, però, ha dichiarato che le sue affermazioni del presidente Donald Trump si basavano su notizie false, aggiungendo che nessuna delle donne era effettivamente condannata a morte e accusando il tycoon di «cercare di fabbricare successi a partire da notizie false».

Il sostegno negli USA continua a calare

Al prolungamento del cessate il fuoco di «tre-cinque giorni», il presidente è arrivato al termine di ore convulse e frenetiche alla Casa Bianca, durante le quali si è interrogato sulla ripresa dei bombardamenti. Per i suoi consiglieri più stretti la volontà del commander-in-chief di archiviare il capitolo Iran è chiara.

Il conflitto è infatti profondamente impopolare presso l'opinione pubblica americana e prolungarlo significherebbe per Trump e il partito repubblicano pagare un prezzo politico molto alto.

Il commander-in-chief è infatti già in forte calo nei sondaggi: le rilevazioni di Reuters, Strenght in Numbers-Verasight e Ap-Norc lo indicano fra il 33 e il 36%, mentre per Nbc è il 37%.

Prolungare la guerra rischia di farlo crollare ancora di più, bruciando quasi ogni chance dei conservatori per le elezioni di metà mandato.

L'exit strategy non è semplice

La freddezza del tycoon su un possibile nuovo attacco ha portato al compromesso di estendere la tregua, mantenendo la pressione sull'Iran fino alla presentazione di un'offerta concreta con il blocco dello Stretto di Hormuz.

Il cessate il fuoco prolungato consente al presidente di guadagnare tempo e continuare a lavorare a una exit strategy per svincolarsi dall'angolo in cui si è messo a suon di minacce sui social.

Trovarla però non è facile e i rischi sono molti, a partire dalla possibilità di trovarsi con un accordo uguale o peggiore di quello siglato sul nucleare iraniano da Barack Obama.

Trump come il suo predecessore si scontra infatti con persistenti nodi irrisolti, dall'allenamento delle sanzioni all'arricchimento dell'uranio, passando per il rischio di rafforzare l'Iran.

Inoltre il piano allo studio prevede la possibilità di concedere 20 miliardi di dollari all'Iran in cambio della messa in sicurezza delle scorte di uranio altamente arricchito.

Le sanzioni ai «cattivi»

L'ipotesi di un accordo come quello di Obama, lo innervosisce e riapre le ferite mai chiuse con la Nato, colpevole di non averlo aiutato in Iran.

La Casa Bianca sta stilando la lista degli alleati «buoni e cattivi» dell'Allenza da consegnare al presidente affinché decida come punirli, risparmiando invece gli «alleati modello».

Trump da tempo valuta le conseguenze da infliggere ai «cattivi», e fra questi c'è la possibilità di spostare le truppe americane.

Un'operazione, secondo molti esperti di difesa, costosa ma a cui Trump non intende rinunciare.