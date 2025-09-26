La nuova società ha un valore di 14 miliardi di dollari. IMago

Donald Trump certifica l'accordo per salvare TikTok negli Stati Uniti, ma restano dubbi su algoritmo, controllo cinese e vero valore della nuova società.

Keystone-SDA SDA

Donald Trump salva TikTok negli Usa e, nello stesso tempo, salva anche il suo serbatoio elettorale tra i 170 milioni di giovani utenti della app cinese cui ha attribuito un ruolo cruciale nella vittoria alle presidenziali e dove ora ha 15 milioni di follower.

Il tycoon ha firmato giovedì un ordine esecutivo dichiarando che il suo piano di vendita delle operazioni statunitensi di TikTok a investitori americani e globali soddisferà i requisiti di sicurezza nazionale previsti dalla legge del 2024.

Il piano non è ancora definito e quindi Trump ha posticipato fino al 20 gennaio l'applicazione della legge, mentre si lavora per separare gli asset statunitensi di TikTok dalla piattaforma globale, coinvolgere investitori americani e internazionali e ottenere l'approvazione definitiva del governo cinese.

Al momento restano ancora vari interrogativi e molti repubblicani della Camera attendono i dettagli per fugare ogni dubbio sull'esclusione di Pechino dal controllo sui dati degli utenti americani.

Oracle e i grandi investitori nella nuova TikTok US

The Donald ha spiegato che le attività americane della piattaforma andranno a una nuova società che vede Oracle in prima fila per la sicurezza (compresa la gestione dell'algoritmo) e include fra gli investitori Michael Dell e Rupert Murdoch, con il quale il presidente ha una causa da 10 miliardi contro il Wall Street Journal.

«Probabilmente altri quattro o cinque investitori di livello mondiale» faranno parte dell'accordo, ha aggiunto. Secondo i media Usa, un gruppo di tre investitori, tra cui Oracle e la società di private equity Silver Lake, acquisirà circa il 45%-50% di TikTok US. Stando a Cnbc, il terzo investitore sarebbe Mgx con sede ad Abu Dhabi.

ByteDance, tra i cui azionisti figurano Susquehanna International Group, General Atlantic e Kkr, deterrà tra il 20% e il 30%, a seconda delle fonti. E avrà solo uno dei sette membri del board della joint venture, con gli americani che occuperanno gli altri sei posti.

Il valore della società e il nodo dell'algoritmo

La nuova società, ha riferito il vicepresidente JD Vance senza fornire i criteri di valutazione, ha un valore di 14 miliardi di dollari, un prezzo ben al di sotto di alcune stime degli analisti per la popolare app di video brevi. Secondo l'analista di Wedbush Securities Dan Ives, ad aprile 2025 TikTok valeva tra i 30 e i 40 miliardi di dollari senza l'algoritmo.

L'ordine di Trump stabilisce che l'algoritmo sarà riaddestrato e monitorato dai partner di sicurezza della società statunitense, e la sua gestione sarà sotto il controllo della nuova joint venture.

Secondo Alan Rozenshtein, professore alla University of Minnesota Law School, il provvedimento lascia questioni irrisolte, tra cui se ByteDance continuerà a controllare l'algoritmo: «il problema è che il presidente ha certificato l'accordo, ma non ha fornito molte informazioni sull'algoritmo».

Versione cinese: ByteDance ancora protagonista

I media cinesi inoltre hanno descritto venerdì una visione diversa dell'accordo su TikTok, suggerendo che ByteDance continuerà a svolgere un ruolo operativo importante. Secondo LatePost, il colosso cinese creerà una nuova società Usa - come parte della ristrutturazione delle operazioni statunitensi di TikTok - che sarà responsabile dell'e-commerce, delle operazioni di branding e dell'interconnessione con le operazioni internazionali.

Un'altra rivista finanziaria cinese, Caixin, ha riportato che ByteDance prevede di creare un'entità TikTok US che riceverà parte dei ricavi della nuova joint venture: secondo Bloomberg News, circa il 50% dei profitti derivanti dalle operazioni americane di TikTok, grazie a una licenza sull'algoritmo e alla partecipazione azionaria. Entrambi gli articoli dei media cinesi sono stati successivamente rimossi dai rispettivi siti web lo stesso giorno.