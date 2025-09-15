  1. Clienti privati
Conflitti Trump: «Le sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure»

SDA

15.9.2025 - 07:16

Donald Trump è tornato nuovamente sul tema delle sanzioni.
Donald Trump è tornato nuovamente sul tema delle sanzioni.
Keystone

Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump ai reporter, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina.

Keystone-SDA

15.09.2025, 07:16

15.09.2025, 07:58

«L'Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che comprino petrolio», ha detto Trump. «E le sanzioni... che stanno imponendo non sono abbastanza severe, io sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle in modo proporzionale a quello che io sto facendo», ha aggiunto.

«Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro», ha poi aggiunto il presidente statunitense ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.

