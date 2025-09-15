ConflittiTrump: «Le sanzioni europee a Russia non sono abbastanza dure»
15.9.2025 - 07:16
Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza: lo ha detto Donald Trump ai reporter, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina.
«L'Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che comprino petrolio», ha detto Trump. «E le sanzioni... che stanno imponendo non sono abbastanza severe, io sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle in modo proporzionale a quello che io sto facendo», ha aggiunto.
«Che lo si chiami vertice o semplicemente incontro, non importa, ma probabilmente dovrò convincerli, perchè si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlare tra loro», ha poi aggiunto il presidente statunitense ai reporter che gli chiedevano se sarà necessario organizzare un vertice per mediare tra Russia e Ucraina.