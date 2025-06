L'esercito statunitense si sta muovendo con veicoli blindati al confine con il Messico. KEYSTONE

Il presidente USA vuole «mettere sotto controllo il confine meridionale degli Stati Uniti» con un massiccio dispiegamento militare. Attualmente sono dispiegati 8'600 soldati, accompagnati da aerei spia, droni e navi da guerra: una rottura storica con la prassi precedente.

Stefan Michel Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha più che triplicato la presenza di truppe al confine con il Messico, passando da 2'500 a 8'600 soldati.

Oltre alle truppe di terra, sono stati dispiegati anche i mezzi corazzati Stryker, gli aerei spia e le navi da guerra.

Gli esperti mettono in guardia da una militarizzazione della politica interna e da un indebolimento a lungo termine della prontezza operativa dell'esercito. Mostra di più

Quella che un tempo era un'annosa questione di politica interna si è ora trasformata in un grande progetto militare: in soli quattro mesi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ampliato in modo massiccio la presenza di truppe al confine con il Messico.

Oltre 8'600 soldati, centinaia di veicoli blindati, droni da ricognizione, aerei spia e persino due navi da guerra fanno ora parte di un'operazione senza precedenti. Il loro obiettivo? Raggiungere il «controllo al 100%» del confine meridionale, come riporta, tra gli altri, il «New York Times».

Il numero di attraversamenti illegali del confine era già diminuito alla fine dell'amministrazione Joe Biden. Da quando Trump è entrato in carica è calato ancora una volta in modo drastico: secondo il governo statunitense, nell'aprile del 2025 sono state arrestate solo 8'000 persone, rispetto alle oltre 120'000 dell'anno precedente.

Costi per oltre mezzo miliardo di dollari

Una parte fondamentale della nuova strategia è la creazione di corridoi militarizzati lungo le 2'000 miglia di confine. In Texas e nel Nuovo Messico, il Pentagono ha effettivamente dichiarato delle strette strisce di terra come zone di esclusione militare.

I migranti che entrano in queste zone sono considerati intrusi e possono essere arrestati, un passo legalmente delicato che ha già portato alle prime assoluzioni.

I costi dell'operazione ammontano a oltre mezzo miliardo di dollari. I critici del Congresso temono che le operazioni indeboliscano la prontezza militare per i conflitti in Europa o in Asia.

Ad esempio il previsto dispiegamento di un battaglione Stryker in Corea del Sud è stato rinviato: ora sta pattugliando il deserto dell'Arizona.

Un soldato al confine, ora fortemente protetto. KEYSTONE

Ma dal punto di vista dell'esercito stesso, la missione presenta anche dei vantaggi: ai giovani soldati che non sono mai stati impiegati in Afghanistan o in Iraq vengono affidati compiti reali.

Il maggiore generale Scott Naumann, in un'intervista al «New York Times», ha definito questa «la missione della sua generazione». Il tasso di utilizzo delle unità è superiore al 90%, secondo le sue stesse informazioni.

Questione di proporzionalità

Ma il confine non è un teatro di guerra e, secondo molti esperti, non lo sarà mai. L'uso di tecnologie altamente sviluppate come gli aerei da ricognizione U-2 o quelli da sorveglianza P-8 per combattere le bande di contrabbandieri solleva questioni di proporzionalità.

L'uso di veicoli da combattimento nei campi da gioco delle scuole per ridurre la diffidenza delle comunità locali evidenzia una situazione politicamente delicata.

I rischi sono reali: due marines sono stati uccisi in un incidente vicino a El Paso e un terzo è rimasto gravemente ferito. Nel frattempo, pare che i cartelli messicani stiano già usando i droni per spiare le postazioni statunitensi.

L'esercito statunitense sta dispiegando elicotteri navali e artiglieria pesante sul confine. KEYSTONE

Trump non ha ancora attivato l'Insurrection Act, che conferisce ai militari poteri di polizia. Molti indizi fanno pensare però che la militarizzazione della politica di confine degli Stati Uniti continuerà, con un esito incerto per lo stato di diritto, le risorse e la stabilità politica.