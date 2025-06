Il presidente Donald Trump chiede ai paesi di presentare le loro migliori offerte per i negoziati commerciali entro domani. (foto d'archivio) Keystone

«Se ad altri paesi è consentito usare dazi contro di noi e a noi non è consentito contrastarli, rapidamente e agilmente, con altre misure, il nostro paese non ha nemmeno una piccola possibilità di sopravvivenza economica». Lo scrive Donald Trump su Truth.

Keystone-SDA SDA

Intanto, mentre la battaglia nei tribunali americani sulle tariffe imposte dal presidente americano continua, da una bozza di lettera ai partner negoziali visionata dalla Reuters emerge che l'amministrazione Trump chiede ai paesi di presentare le loro migliori offerte per i negoziati commerciali entro domani, mentre i funzionari cercano di accelerare i colloqui con diversi partner prima della scadenza dell'8 luglio.

La bozza, proveniente dall'ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, offre uno spaccato di come il presidente statunitense intenda concludere i difficili negoziati con decine di paesi iniziati il 9 aprile, quando ha sospeso i dazi del «giorno della liberazione» per 90 giorni.

Nella bozza, gli Stati Uniti chiedono ai paesi di elencare le loro migliori proposte in una serie di settori chiave, tra cui offerte tariffarie e di quote per l'acquisto di prodotti industriali e agricoli statunitensi e piani per porre rimedio a eventuali barriere non tariffarie.