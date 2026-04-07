Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. KEYSTONE

Donald Trump nel fortino della Casa Bianca alle prese con un dilemma che potrebbe cambiare radicalmente la sua presidenza e l'intero Medio Oriente.

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Il commander-in-chief deve decidere se dare seguito alle sue minacce contro l'Iran oppure estendere la scadenza del suo ultimatum e dare una chance alla diplomazia, anche a costo di confermarsi quel presidente «Taco» («Trump always chickens out», si tira sempre indietro) che molti gli rimproverano di essere e di perdere credibilità agli occhi degli americani e della comunità internazionale per le continue inversioni a U.

Trump infatti ha già posticipato più volte la scadenza del suo ultimatum e l'ora X ad un passo ha scandito le ultime mosse. Rafforzato dal successo in Venezuela e dalla maxi operazione per il salvataggio del pilota disperso in Iran, il presidente è rimasto aperto alla possibilità di una nuova escalation.

«Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà», ha messo nero su bianco di prima mattina sul suo social Truth.

Una minaccia apocalittica seguita, qualche ora dopo, dallo show in collegamento con il vice presidente JD Vance in Ungheria.

Il tycoon ha chiamato sul cellulare del suo numero due ed è intervenuto in diretta al comizio in corso lodando il premier ungherese Viktor Orban in vista delle elezioni di domenica prossima.

Il presidente è «l'unico a sapere cosa fare» con l'Iran

Messaggi e telefonate effettuate lontano da quelle telecamere che il presidente-showman di «The Apprentice» di solito tanto apprezza. Trincerato dentro le mura di Pennsylvania Avenue 1600, fra «l'executive time» della mattina e un «policy meeting» nel pomeriggio, si è interrogato sulle prossime mosse o meglio, secondo i critici, su come uscire dall'angolo in cui si è messo.

Il presidente è «l'unico a sapere cosa fare» con l'Iran, si è limitata a dire la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Con l'avvicinarsi della scadenza dell'ultimatum dall'amministrazione sono arrivate poche indicazioni.

Il Pentagono ha cancellato senza dare spiegazioni la conferenza stampa in programma in giornata, e il segretario di Stato Marco Rubio si è limitato a dichiarazioni di rito incontrando il capo dell'amministrazione presidenziale dell'Uzbekistan Saida Mirziyoyeva.

Un silenzio che, secondo alcuni osservatori, ha nascosto il momento di forte tensione per una decisione storica e per le conseguenze che potrebbe avere per il resto del Mondo, e soprattutto per il Medio Oriente.

La polemica impazza

Ma la polemica intanto impazza. I democratici e l'ex fedelissima Marjorie Taylor Greene attaccano duramente il presidente per aver minacciato di far morire la civiltà iraniana.

«È una persona malata», ha tuonato il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. «25° emendamento.

Neanche una bomba è stata sganciata in America. Non possiamo uccidere un'intera civiltà. Questa è follia», ha rincarato la dose Greene facendo riferimento all'emendamento della costituzione che consente la rimozione del presidente perché incapace di svolgere il suo ruolo.

«Attaccare ponti e impianti elettrici è un primo passo verso la guerra nucleare», ha detto Tucker Carlosn, l'ex volto di Fox divenuto un agguerrito critico di Trump.

«Il Congresso deve porre immediatamente fine a questa sconsiderata guerra», ha aggiunto il leader dei democratici alla camera Hakeem Jeffries.

Malumori anche tra i repubblicani

Anche fra i repubblicani i malumori sono sempre più evidenti. Finora i conservatori hanno lasciato mano libera al tycoon sull'Iran ma un limite si sta avvicinando anche per loro. Vogliono sempre più numerosi che Trump chieda entro aprile l'approvazione al Congresso per procedere.

Alla fine del mese scadranno infatti i 60 giorni previsti dalla legge per avere il via libera di Capitol Hill sull'operazione militare. Se non lo farà, hanno già minacciato alcuni, il commander-in-chief rischia di perdere l'appoggio del suo stesso partito.