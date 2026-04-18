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Medio Oriente Trump: «Senza un accordo di pace, il blocco dei porti iraniani resta»

SDA

18.4.2026 - 08:13

Islamabad sarà di nuovo lo sfondo dei negoziati di pace.
Islamabad sarà di nuovo lo sfondo dei negoziati di pace.
Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che manterrà il blocco Usa dei porti iraniani se non verrà raggiunto un accordo di pace con Teheran, aggiungendo che potrebbe non estendere il cessate il fuoco dopo la sua scadenza di mercoledì.

Keystone-SDA

18.04.2026, 08:13

18.04.2026, 08:19

«Potrei non estenderlo, ma il blocco continuerà», ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One rispondendo a una domanda su cosa avrebbe fatto in caso di mancato accordo con l'Iran. Ma «penso che accadrà», ha aggiunto riguardo al potenziale accordo di pace.

In un'intervista all'ABC, riferendosi ai negoziati di pace, il presidente americano ha anche affermato di ritenere di potersi «fidare» degli iraniani.

Trump ha sottoilneato che a negoziare per gli Stati Uniti saranno gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner e forse il vicepresidente JD Vance.

«Non ci ho ancora parlato», ha aggiunto. I negoziati, ha messo in evidenza, si terranno «solo a Islamabad. Non sono interessato ad andare in paesi che non hanno aiutato».

L'Iran, che ieri ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha minacciato di richiuderlo se gli Stati Uniti manterranno il blocco. Trump aveva precedentemente affermato che il blocco sarebbe rimasto «pienamente in vigore» fino alla fine dei negoziati con Teheran.

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