Trump serve a Musk il Golden Dome su un piatto d'argento

Elon Musk si è appena congedato dal palcoscenico politico prima che arrivi il primo grande ordine da Washington: Donald Trump vuole costruire uno scudo antimissile che dovrebbe essere sorprendentemente economico.

Donald Trump ha previsto nel suo bilancio i primi 25 miliardi di dollari per la costruzione di uno scudo antimissile.

Il Golden Dome dovrebbe essere realizzata entro tre anni e proteggere il Nord America da attacchi missilistici e aerei.

In precedenza il fabbisogno finanziario era stato stimato in 542 miliardi di dollari, da investire in 20 anni.

La SpaceX di Elon Musk avrebbe buone possibilità di essere presa in considerazione per i contratti. I democratici sono quindi arrabbiati. Mostra di più

L'aveva promesso in campagna elettorale, dice Donald Trump, e ora deve mantenerlo. No, non stiamo parlando di prezzi alimentari più bassi o della fine della guerra in Ucraina, ma della costruzione di un nuovo «scudo antimissile all'avanguardia».

Entro tre anni dovrà essere realizzata questo Golden Dome, il cui scopo è proteggere gli Stati Uniti da qualsiasi attacco missilistico, anche se proveniente «da altre parti del mondo» o dallo spazio. «Avremo il miglior sistema che sia mai stato costruito», ha dichiarato Trump.

La decisione è stata presa a favore di un'«architettura» del sistema che funziona con sensori e intercettori nello spazio e a terra. Il presidente afferma che gli Stati Uniti hanno aiutato Israele a costruire il suo Iron Dome, che protegge con successo Gerusalemme dagli attacchi aerei.

Solo 175 invece di 542 miliardi di dollari

Il Golden Dome americano è progettato per proteggere da tutti i tipi di missili , compresi quelli ipersonici che viaggiano a una velocità superiore ai 6'200 km/h.

«Saranno tutti eliminati dal cielo», prevede il 78enne. Il governo sta così terminando il lavoro del «programma Guerre Stellari» di Ronald Reagan degli anni Ottanta.

«Il Canada ci ha chiamato: vogliono farne parte. Vogliono anche protezione», dice Trump e fa una smorfia: «Quindi stiamo aiutando il Canada - come sempre. Stiamo facendo del nostro meglio». Schermata: YouTube/NBC News

25 miliardi di dollari sono nel budget della sua amministrazione per iniziare la costruzione. Trump stima il costo totale in 175 miliardi di dollari. Il generale Michael Guetlein della US Space Force sarà responsabile del progetto.

Le cifre che la Casa Bianca rivela per la prima volta sono sorprendenti: il Congressional Budget Office sta ipotizzando dimensioni completamente diverse, riporta «Bloomberg» il 5 maggio. I revisori stimano che il Golden Dome costerà fino a 542 miliardi di dollari in 20 anni.

«L'ho suggerito io»

Le stime sono approssimative perché l'intercettazione spaziale è ancora una tecnologia inesplorata. Sebbene i costi in questo settore siano oggi più bassi rispetto ai tempi del presidente Reagan, la situazione delle minacce e la politica statunitense sono oggi diverse.

Donald J. Trump alla conferenza stampa del Golden Dome alla Casa Bianca il 20 maggio. Pete Hegseth e i senatori Kevin Cramer e Dan Sullivan sono schierati davanti al ritratto di Ronald Reagan (da sinistra a destra). KEYSTONE

Oggi la Corea del Nord, la Russia e la Cina potrebbero minacciare gli Stati Uniti con missili intercontinentali, che dovrebbero essere inclusi nel sistema di difesa.

Inoltre il confronto con Gerusalemme dimostra che il territorio di Israele è grande quanto un solo Stato americano: Trump ha bisogno di molto più materiale per il sistema antimissili.

Il NORAD, l'agenzia binazionale statunitense-canadese che protegge lo spazio aereo del Nord America, ha cercato di ottenere il Golden Dome? Come sono arrivati al progetto il Ministero della Difesa e i militari?

«L'ho proposto io», rivela Trump, «e tutti hanno detto: "Ci piace l'idea, signore!"». E aggiunge: «È così che deve essere, giusto?».

SpaceX è il candidato principale

Sensori nello spazio che rilevano immediatamente il lancio di un razzo in qualsiasi parte del mondo e possibilmente lo combattono anche quando lascia l'atmosfera terrestre.

Si tratta di un'area di business redditizia per Elon Musk. «Bloomberg» ipotizza infatti che la sua Space X concorrerà per il contratto con la società di software Palantir e la società di droni Anduril.

La «CNN» scrive anche di una «campagna di lobbying» in corso al Pentagono. L'emittente di sinistra sostiene inoltre di aver appreso che SpaceX si è buttata nella mischia, insieme a Palantir, sostenuta tra gli altri dall'attivista arci-conservatore, miliardario e sostenitore di Trump Peter Thiel, e Anduril Industries: il cofondatore Trae Stephens ha lavorato per Thiel.

D'altra parte, SpaceX ha molta esperienza e successo in materia, ammette la stessa «CNN»: «Sì, SpaceX è probabilmente il candidato principale», dice una fonte anonima, «ma attualmente è l'unico vero concorrente sul mercato».

«Preoccupazioni per un conflitto di interessi»

Un gruppo di 42 deputati democratici ha già contattato l'ispettore generale del Pentagono: Space X è anche «uno dei principali contendenti per il contratto Golden Dome a causa della posizione del signor Musk nel governo», scrivono.

«Il coinvolgimento formale o informale del signor Musk in qualsiasi processo di contrattazione governativa solleva serie preoccupazioni di conflitto di interessi».

Quello che è certo è che lo Zio Sam dovrà scavare a fondo nelle sue tasche per il Golden Dom: nemmeno il generale della Space Force Chance Saltzman sembra credere che rimarrà un investimento di 175 miliardi di dollari.

Quando gli è stato chiesto, durante un evento dai giornalisti di «Politico», se avrebbe affrontato la previsione di 542 miliardi, non ha negato. Al contrario. «Sono in questo settore da 34 anni e non ho mai visto una stima iniziale troppo alta. Il mio istinto mi dice che saranno necessari ulteriori fondi», risponde il militare.