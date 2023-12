I migranti che «avvelenano il sangue dell'America», l'elogio di dittatori come Kim Jong-Un e Putin, l'accostamento al «grande» Al Capone: più si avvicinano le primarie, con la prima tappa in Iowa il 15 gennaio, più Donald Trump alza i toni della sua retorica incendiaria contro tutto e contro tutti, incurante delle polemiche che solleva, nel tentativo di radicalizzare lo scontro con i suoi rivali repubblicani.

L'ex presidente Donald Trump parla durante un comizio domenica 17 dicembre 2023 a Reno, Nevada. KEYSTONE

E con lo sfidante democratico Joe Biden che appare sempre più frustrato con il suo entourage dalle rilevazioni demoscopiche che continuano a darlo dietro al tycoon, anche se lui contesta ai giornalisti di leggere «i sondaggi sbagliati».

L'ultima bufera si è alzata a Durham, New Hampshire, dove Trump ha ripetuto per la prima volta in un comizio l'accusa lanciata a settembre contro «l'invasione» degli immigrati e la minaccia implicita di una sostituzione etnica: «Penso che il numero reale sia di 15, 16 milioni di persone nel nostro Paese... arrivano dall'Africa, dall'Asia, da tutto il mondo», ha detto riferendosi ai clandestini, ma senza fornire prove del loro numero.

«Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese», ha messo in guardia l'ex presidente, che promette la più grande espulsione di massa di migranti illegali se tornerà alla Casa Bianca, oltre ad un nuovo 'Muslim ban'. Quindi ha definito il leader nordcoreano Kim Jong-un «very nice» e ha invocato il leader del Cremlino per dimostrare che le sue quattro incriminazioni sono «una caccia alle streghe».

«Persino Vladimir Putin dice che la persecuzione politicamente motivata da parte di Biden di un suo rivale politico è una cosa ottima per la Russia perché mostra la corruzione del sistema politico americano, che non può pretendere di dare lezioni di democrazia agli altri», ha detto Trump, dimenticando le persecuzioni politico-giudiziarie del presidente russo contro i dissidenti, a partire da Alexei Navalny.

In un successivo comizio a Reno, Nevada, l'unico ex presidente americano a subire una foto segnaletica ha paragonato i suoi problemi legali a quelli del «grande» Al Capone, lamentandosi di essere stato incriminato più volte del famigerato boss mafioso. «Qualcuno ha mai sentito parlare del grande Alphonse Capone, Al Capone? Grande, grande capo della mafia. Voglio dire, Scarface. Aveva una cicatrice che andava da qui a qui, e non gli importava affatto. Ma era un tipo rude», ha incalzato la folla.

La Casa Bianca ha risposto evocando la deriva autoritaria: «Sono attacchi pericolosi alla dignità e ai diritti di tutti gli americani, alla nostra democrazia e alla sicurezza pubblica, che riecheggiano la retorica grottesca dei fascisti e dei violenti suprematisti bianchi, minacciando di reprimere coloro che non sono d'accordo con il governo. È l'opposto di tutto ciò che rappresentiamo come americani».

Ancora più diretto il portavoce della campagna di Joe Biden: «Trump ha fatto il pappagallo di Adolf Hitler». Nella giornata internazionale dei migranti, il segretario di Stato Antony Blinken ha lanciato un messaggio opposto a quello del tycoon, ricordando che «gli immigrati apportano enormi contributi sociali ed economici che trainano la competitività e l'innovazione della nostra nazione sulla scena globale».

L'ultima uscita di Trump è stata criticata anche dalla sua ex rivale nella corsa alla Casa Bianca Hillary Clinton ("un burattino» di Putin). Ma tra i repubblicani prevale il silenzio, a parte qualche eccezione ("sta diventando sempre più pazzo», ha avvisato il candidato presidenziale Chris Christie). E c'è anche chi è pronto a passarci sopra, come il senatore Lindsey Graham, suo stretto alleato: «Non me ne può importare di meno del linguaggio usato dalle persone, a patto che gestiamo bene l'immigrazione».

