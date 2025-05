Il presidente statunitense Donald Trump Keystone

«No so se devo rispettare la Costituzione»: nuovo commento shock di Donald Trump.

In un'intervista a Nbc News il presidente americano mette in dubbio il suo giuramento solenne verso la legge suprema del Paese, mentre continua a spingere verso nuovi limiti il potere esecutivo a scapito di quello giudiziario e legislativo.

Nella stessa intervista il presidente nega – dopo averla ventilata più volte nelle scorse settimane – l'intenzione di un terzo mandato, peraltro escluso proprio dalla Costituzione.

Ed evoca come suoi possibili successori, nell'ordine, il segretario di stato Marco Rubio e il suo vice JD Vance.

Sul presidente della Fed

ll tycoon ha anche escluso il licenziamento del presidente della Fed Jerome Powell, pur continuando ad attaccarlo e a chiedere una riduzione dei tassi di interesse.

«No, no, no... perché dovrei farlo? Potrò sostituirlo tra poco tempo», ha detto, riferendosi alla scadenza del mandato il prossimo maggio.

Rispettare la Costituzione rallenterebbe la deportazione degli immigrati?

Ma il passaggio che fa più scalpore è quello sulla Costituzione. L'intervistatrice Kristen Welker gli chiede se concorda con Rubio, che il mese scorso aveva risposto «Sì, naturalmente» quando gli era stato chiesto se ogni persona in Usa abbia diritto al giusto processo.

The Donald invece non è così sicuro. «Non lo so, non sono un avvocato, non lo so», ha ripetuto.

La conduttrice gli ha fatto presente il quinto emendamento, secondo cui «nessuna persona» sarà «privata della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo di legge», un diritto che a livello basico la Corte Suprema ha riconosciuto anche ai non americani.

«Non lo so... Ma se si parla di questo, allora dovremmo avere un milione, due milioni o tre milioni di processi», ha risposto il tycoon, suggerendo che il giusto processo rallenterebbe le sue deportazioni di massa.

Trump non sa se rispetterà la Costituzione

«Abbiamo migliaia di persone che sono... alcuni assassini, altri spacciatori e alcune delle persone peggiori sulla Terra. Sono stato eletto per farli uscire da qui, e i tribunali mi impediscono di farlo», si è lamentato.

«Ma anche considerando i numeri di cui parla, non è forse necessario rispettare la Costituzione degli Stati Uniti come presidente?», ha incalzato Welker.

«Non lo so», ha ribadito Trump, aggiungendo di avere «avvocati brillanti che lavorano per me, e ovviamente seguiranno ciò che ha detto la Corte Suprema».

In realtà finora non pare proprio che l'amministrazione stia rispettando la Corte, che ha chiesto di facilitare il rimpatrio di Kilmar Armando Abrego Garcia – deportato per errore in Salvador – e di rispettare il giusto processo nell'uso della legge di guerra del 1798 per espellere velocemente i presunti membri delle gang venezuelane.

Su Hardvard è pronto a dare battaglia in tribunale

Il tycoon ha rimandato ai suoi avvocati anche quando gli è stato chiesto se nella sua battaglia contro Harvard pensa di rispettare la legge federale, che proibisce al presidente di ordinare al Fisco di indagare e revocare lo status di una organizzazione.

«Seguirò quello che dicono gli avvocati, loro dicono che possiamo farlo, e io sono assolutamente d'accordo. Ma tutto ciò che dico è soggetto al 100% del rispetto delle leggi», ha assicurato, pur dicendosi pronto a una sfida nei tribunali.

The Donald ha quindi respinto i timori di una deriva autoritaria («Perché non la mettete in un altro modo? Molte persone vogliono venire nel nostro Paese. Molte persone amano Trump. Ho vinto le elezioni») e garantito che gli americani hanno «assolutamente» il diritto di criticarlo senza temere ritorsioni, salvo poi definire alcuni dei suoi detrattori come «persone malvagie».

Non ci sarà un terzo mandato?

Quanto ai costi della parata militare nel giorno del suo compleanno, sono «noccioline rispetto al suo valore».

Infine ha giurato di non inseguire un terzo mandato, nonostante le precedenti allusioni e i gadget 2028 che vende online.

«Voglio fare quattro anni davvero buoni e poi lasciare il posto a qualcun altro, idealmente un grande repubblicano», ha spiegato citando tra i suoi possibili eredi Rubio e Vance.

«Ma è ancora troppo presto per dirlo», ha poi frenato.