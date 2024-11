La deputata Liz Cheney è considerata una delle più importanti critiche a Trump all'interno del partito. Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

A soli quattro giorni dall'election day, Kamala Harris e Donald Trump iniziano il loro sprint finale dallo stesso Stato, il cruciale Wisconsin, dopo una serie di tappe in Arizona e Nevada, altri due luoghi strategici.

Se da una parte la democratica prova a prendere slancio con l'aiuto delle celebrities – da Jennifer Lopez a Julia Roberts –, il repubblicano punta su quello che sa fare meglio: alzare i toni e inasprire la retorica, con attacchi senza precedenti contro i suoi avversari.

Una «guerrafondaia» a cui «bisognerebbe puntare i fucili addosso», è stata la frase shock rivolta dal tycoon alla sua nemica Liz Cheney. Una dichiarazione violenta che ha sollevato polemiche e provocato la risposta immediata della figlia dell'ex vicepresidente Dick.

«È così che i dittatori distruggono le nazioni libere. Minacciano di morte i loro oppositori», ha replicato in un post su X. «Non possiamo affidare il nostro Paese e la nostra libertà ad un uomo meschino, vendicativo, crudele e instabile che vuole essere un tiranno».

Vance: «I ragazzi della classe medio o alta diventano transgender»

Il vice di The Donald, Jd Vance, non è stato da meno nelle ultime ore quanto a frasi estreme dichiarando in un'intervista con Joe Rogan, il conservatore che ospita il podcast più ascoltato negli Stati Uniti, che «i ragazzi della classe medio o alta diventano transgender» per poter accedere ai college esclusivi come Yale o Harvard.

In un colloquio di tre ore, il senatore dell'Ohio ha anche detto che non si stupirebbe di ottenere i voti «dei gay normali che vogliono solo essere lasciati in pace» e poi è passato ad attaccare le donne liberal accusandole di «celebrare i propri aborti con torte e party fotografati e postati sui social media».

Un'affermazione così sconcertante che persino il presentatore ha preso le distanze. «Non credo che molte donne stiano festeggiando in questo momento», ha detto Rogan.

Testa a testa tra Harris e Trump negli «Swing States»

Intanto, in quasi tutti gli Stati in bilico continua il testa a testa tra Harris e Trump. Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato dal centro di ricerca Marist, la corsa è serrata particolarmente in tre dei sette 'swing': in Michigan, dove la vicepresidente è al 52% contro il 48% del tycoon, in Pennsylvania e Wisconsin, dov'è al 50% contro il 48%.

Proprio in quest'ultimo Stato si ritroveranno i due avversari, Trump con un evento al Fiserv Forum, il luogo della convention repubblicana di luglio, Harris a qualche chilometro di distanza alla periferia di Milwaukee con un comizio al quale parteciperà Cardi B, l'ultima delle star a salire sul palco con la candidata democratica dopo Beyoncé e Jennifer Lopez.

