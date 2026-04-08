Un video animato in stile Lego ha iniziato a circolare online poco dopo l'annuncio del cessate il fuoco.
Il contenuto è stato diffuso da una pagina iraniana e prende direttamente di mira il presidente statunitense Donald Trump.
Come riporta anche il sito «Leggo», a realizzare la clip è il gruppo Explosive Media. Si tratta di un'animazione generata con intelligenza artificiale che si inserisce nel contesto della propaganda digitale tra i due Paesi.
Il video enfatizza la cosiddetta «TACO narrative». Questo acronimo sta per «Trump Always Chickens Out». In italiano significa «Trump si tira sempre indietro».
Il messaggio è chiaro e viene ribadito nel post che accompagna il contenuto. Gli autori hanno scritto: «Trump si è arreso. L'Iran ha vinto».
La guerra è finita? Chi ha vinto davvero tra Usa e Iran? Trump rispetterà i patti? Il prezzo dei carburanti calerà?