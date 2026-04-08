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Non solo proiettili e missili Propaganda digitale iraniana dopo la tregua: ecco il video che ridicolizza Donald Trump

ai-scrape

8.4.2026 - 18:11

L'opera gonfiabile intitolata «Felon Don» Trump chicken in jail, (in italiano, Il pollo Trump in prigione) realizzata dall'artista Taran Brar, è esposta in Place des Nations, di fronte alla sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra a luglio 2025.
L'opera gonfiabile intitolata «Felon Don» Trump chicken in jail, (in italiano, Il pollo Trump in prigione) realizzata dall'artista Taran Brar, è esposta in Place des Nations, di fronte alla sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra a luglio 2025.
KEYSTONE

Un'animazione in stile mattoncini Lego prende di mira Trump. Il contenuto, diventato virale, arriva subito dopo l'accordo tra Washington e Teheran.

Igor Sertori

08.04.2026, 18:11

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dopo l'annuncio del cessate il fuoco di mercoledì tra USA, Israele e Iran, ha iniziato a circolare un video online che prende di mira il presidente statunitense Donald Trump.
  • Explosive Media non è nuovo a questo genere di clip.
  • Il video enfatizza la cosiddetta «TACO narrative», acronimo che sta per «Trump Always Chickens Out», in italiano significa «Trump si tira sempre indietro».
  • Continua così anche la battaglia della comunicazione digitale e della propaganda online tra Stati Uniti e Iran.
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Un video animato in stile Lego ha iniziato a circolare online poco dopo l'annuncio del cessate il fuoco.

Il contenuto è stato diffuso da una pagina iraniana e prende direttamente di mira il presidente statunitense Donald Trump.

Come riporta anche il sito «Leggo», a realizzare la clip è il gruppo Explosive Media. Si tratta di un'animazione generata con intelligenza artificiale che si inserisce nel contesto della propaganda digitale tra i due Paesi.

Il video enfatizza la cosiddetta «TACO narrative». Questo acronimo sta per «Trump Always Chickens Out». In italiano significa «Trump si tira sempre indietro».

Il messaggio è chiaro e viene ribadito nel post che accompagna il contenuto. Gli autori hanno scritto: «Trump si è arreso. L'Iran ha vinto».

La guerra è finita? Chi ha vinto davvero tra Usa e Iran? Trump rispetterà i patti? Il prezzo dei carburanti calerà?

Queste le domande che circolano dopo l'accordo.

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Il contenuto unisce satira e comunicazione strategica. Diversi utenti hanno notato un dettaglio interessante. Il video sarebbe stato preparato in anticipo.

Il che ha permesso di pubblicarlo immediatamente dopo l'annuncio della tregua.

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L'operazione è diventata virale in poco tempo.

La tensione tra Stati Uniti e Iran si sposta così sul terreno della comunicazione digitale e della propaganda online.

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