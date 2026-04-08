L'opera gonfiabile intitolata «Felon Don» Trump chicken in jail, (in italiano, Il pollo Trump in prigione) realizzata dall'artista Taran Brar, è esposta in Place des Nations, di fronte alla sede europea delle Nazioni Unite a Ginevra a luglio 2025. KEYSTONE

Un'animazione in stile mattoncini Lego prende di mira Trump. Il contenuto, diventato virale, arriva subito dopo l'accordo tra Washington e Teheran.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo l'annuncio del cessate il fuoco di mercoledì tra USA, Israele e Iran, ha iniziato a circolare un video online che prende di mira il presidente statunitense Donald Trump.

Explosive Media non è nuovo a questo genere di clip.

Il video enfatizza la cosiddetta «TACO narrative», acronimo che sta per «Trump Always Chickens Out», in italiano significa «Trump si tira sempre indietro».

Continua così anche la battaglia della comunicazione digitale e della propaganda online tra Stati Uniti e Iran. Mostra di più

Un video animato in stile Lego ha iniziato a circolare online poco dopo l'annuncio del cessate il fuoco.

Il contenuto è stato diffuso da una pagina iraniana e prende direttamente di mira il presidente statunitense Donald Trump.

Come riporta anche il sito «Leggo», a realizzare la clip è il gruppo Explosive Media. Si tratta di un'animazione generata con intelligenza artificiale che si inserisce nel contesto della propaganda digitale tra i due Paesi.

Il video enfatizza la cosiddetta «TACO narrative». Questo acronimo sta per «Trump Always Chickens Out». In italiano significa «Trump si tira sempre indietro».

Il messaggio è chiaro e viene ribadito nel post che accompagna il contenuto. Gli autori hanno scritto: «Trump si è arreso. L'Iran ha vinto».

La guerra è finita? Chi ha vinto davvero tra Usa e Iran? Trump rispetterà i patti? Il prezzo dei carburanti calerà?

Queste le domande che circolano dopo l'accordo.

Il contenuto unisce satira e comunicazione strategica. Diversi utenti hanno notato un dettaglio interessante. Il video sarebbe stato preparato in anticipo.

Il che ha permesso di pubblicarlo immediatamente dopo l'annuncio della tregua.

L'operazione è diventata virale in poco tempo.

La tensione tra Stati Uniti e Iran si sposta così sul terreno della comunicazione digitale e della propaganda online.