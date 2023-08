L'ex presidente è accusato di aver cercato di ribaltare l'esito delle elezioni del 2020. Keystone

Donald Trump ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza nei confronti di 13 reati nell'ambito di un piano per ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. Lo riporta Cbs news.

Gli avvocati dell'ex presidente hanno anche annunciato che non comparirà davanti al giudice, una possibilità prevista dalla legge dello Stato.

La dichiarazione di non colpevolezza è stata presentata Steve Sadow, l'ultimo avvocato reclutato da Trump a fine agosto proprio per seguire il caso Georgia.

Il tycoon sarebbe dovuto tornare ad Atlanta, davanti al giudice della contea di Fulton Scott McAfee, mercoledì 6 settembre.

SDA