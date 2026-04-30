Trump si entusiasma per gli astronauti e poi all'improvviso ha un'idea folle

Trump: «Sarei abbastanza in forma per fare l’astronauta» 30.04.2026

Donald Trump si propone come astronauta e provoca stupore durante un'apparizione della NASA alla Casa Bianca. Oltre ai proclami sui viaggi spaziali, rilascia anche dichiarazioni che fanno sollevare più di un sopracciglio.

Sven Ziegler, Adrian Kammer Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump afferma di essere in forma per una missione spaziale durante un incontro con gli astronauti della NASA.

Mette però in dubbio che un presidente degli Stati Uniti possa realmente volare nello spazio.

Altri commenti, come quello sul «super udito», suscitano reazioni irritate. Mostra di più

In occasione di un ricevimento alla Casa Bianca dedicato all’equipaggio della missione Artemis II, l'attenzione si è rapidamente spostata dagli astronauti a Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti si è detto colpito dalle prestazioni dei viaggiatori spaziali, reduci da una storica missione attorno alla Luna.

A un certo punto, però, il tycoon ha cambiato prospettiva e ha iniziato a parlare di sé. Il 79enne ha dichiarato di essere «fisicamente molto in forma» e di non avere «alcun problema» a portare a termine una missione simile.

Ha poi posto una domanda insolita: «Un presidente può partecipare a una missione del genere?».

Il capo della NASA, Jared Isaacman, ha reagito con diplomazia, cercando di alleggerire il momento con una battuta. Ha parlato di un «trucco del mestiere», dopo che il 79enne lo aveva presentato con un'osservazione piuttosto eccentrica.

Il presidente aveva infatti elogiato le «bellissime orecchie» di Isaacman, attribuendogli addirittura un «super udito». Una frase che ha suscitato una certa perplessità tra i presenti.

L'importanza strategica dello spazio

Nel merito, l'incontro era dedicato al futuro dei viaggi spaziali statunitensi. La missione Artemis II rappresenta un passaggio chiave verso il ritorno dell’uomo sulla Luna. L'obiettivo è un nuovo allunaggio entro il 2028, con la missione Artemis III, a oltre 50 anni dall’ultima volta.

Trump ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza strategica dello spazio per gli Stati Uniti. In particolare, ha evidenziato il legame tra sviluppo tecnologico e ambito militare, ribadendo la volontà americana di mantenere un ruolo dominante nella competizione globale.

Il presidente ha risposto alle domande dei giornalisti per circa 30 minuti, mentre agli astronauti della NASA non è stato dato spazio per intervenire.