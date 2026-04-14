Trump si fa consegnare un ordine McDonald’s alla Casa Bianca: lo spot di propaganda per la legge sulle mance È la prima volta nella storia che un corriere va alla Casa Bianca per portare un ordine online: hamburger e patatine, il cibo preferito da Trump, che ha chiesto alla donna di restare davanti ai giornalisti. 14.04.2026

La consegna di un hamburger con patatine si trasforma improvvisamente in una conferenza stampa. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette in scena una bizzarra campagna di pubbliche relazioni per il suo nuovo pacchetto fiscale. Ma la fattorina che gli ha portato il cibo è visibilmente a disagio.

Adrian Kammer Adrian Kammer

Donald Trump ha trasformato senza tanti complimenti una consegna di McDonald's in una trovata promozionale politica.

Si è fatto portare due sacchi di fast food direttamente nello Studio Ovale, dove li ha ritirati personalmente e ha dato una mancia di 100 dollari alla donna che ha fatto la consegna.

Come fatto notare dalla stampa di mezzo mondo, è la prima volta nella storia che un corriere si presenta alla porta della Casa Bianca per recapitare un ordine online.

Si scopre che il presidente degli Stati Uniti, con questa messa in scena, vuole farsi passare come un comune cittadino statunitense per promuovere il suo nuovo pacchetto fiscale, nel quale le mance non sono più tassate.

Dopo aver ritirato il cibo, Trump ha poi chiesto alla donna di restare accanto a lui per rispondere alle domande dei giornalisti: «Lei è davvero gentile, le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? Questa non è gente molto simpatica», ha detto il tycoon guardando in direzione delle telecamere, non del tutto casualmente presenti.

La fattorina, a disagio, gli è rimasta accanto per tutta la durata dello scambio con la stampa. Il presidente a stelle e strisce gli ha perfino chiesto se avesse votato per lui.

La donna ha detto un «forse» poco convinta, ma l'inquilino della Casa Bianca non s'è scomposto.