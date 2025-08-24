  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Umiliato al telefono? Trump non vorrebbe più negoziare con Keller-Sutter

Tessa Morgantini

24.8.2025

Karin Keller-Sutter in un'immagine d'archivio (foto illustrativa).
Karin Keller-Sutter in un'immagine d'archivio (foto illustrativa).
sda

Il presidente statunitense Donald Trump non vuole più negoziare con la sua omologa svizzera Karin Keller-Sutter, riporta il SonntagsBlick, citando fonti anonime.

Keystone-ATS

24.08.2025, 09:39

24.08.2025, 10:08

Secondo queste ultime, il tycoon si sarebbe sentito umiliato e rimproverato durante la conversazione telefonica del 31 luglio con la presidente della Confederazione, che ha portato all'introduzione di dazi doganali statunitensi del 39% sui prodotti svizzeri.

«Mai un presidente americano in carica si era lasciato trattare in questo modo per più di mezz'ora dal leader di un altro Paese. Bill Clinton avrebbe riattaccato dopo dieci minuti. Barack Obama non lo avrebbe tollerato», afferma una delle fonti.

Interpellato in merito, il Dipartimento federale delle finanze, guidato da Keller-Sutter, afferma di non avere alcuna indicazione che lasci supporre una controversia personale con la Casa Bianca.

Per gli ambienti diplomatici svizzeri, potrebbe trattarsi di una tattica negoziale da parte degli Stati Uniti. 

I più letti

Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
In Appenzello Interno si adottano misure drastiche contro l'ondata di turisti
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Le ultime su Trump

Stati Uniti. Trump: «Imporremo dazi sui mobili importati dall'estero»

Stati UnitiTrump: «Imporremo dazi sui mobili importati dall'estero»

Caso Epstein. Ghislaine Maxwell si esprime su Trump: ecco cosa ha detto

Caso EpsteinGhislaine Maxwell si esprime su Trump: ecco cosa ha detto

Dazi contro la Svizzera. Il politologo: «L'orientamento di Keller-Sutter con Trump è stato un errore»

Dazi contro la SvizzeraIl politologo: «L'orientamento di Keller-Sutter con Trump è stato un errore»

Altre notizie

Medio Oriente. L'Idf nella periferia di Gaza City per preparare un'offensiva per conquistare la città

Medio OrienteL'Idf nella periferia di Gaza City per preparare un'offensiva per conquistare la città

Ucraina. Zelensky: «Abbiamo bisogno di una pace giusta»

UcrainaZelensky: «Abbiamo bisogno di una pace giusta»

Guerra. Fiamme in un sito nucleare russo dopo l'abbattimento di un drone ucraino

GuerraFiamme in un sito nucleare russo dopo l'abbattimento di un drone ucraino