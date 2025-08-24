Karin Keller-Sutter in un'immagine d'archivio (foto illustrativa). sda

Il presidente statunitense Donald Trump non vuole più negoziare con la sua omologa svizzera Karin Keller-Sutter, riporta il SonntagsBlick, citando fonti anonime.

Keystone-ATS Tessa Morgantini

Secondo queste ultime, il tycoon si sarebbe sentito umiliato e rimproverato durante la conversazione telefonica del 31 luglio con la presidente della Confederazione, che ha portato all'introduzione di dazi doganali statunitensi del 39% sui prodotti svizzeri.

«Mai un presidente americano in carica si era lasciato trattare in questo modo per più di mezz'ora dal leader di un altro Paese. Bill Clinton avrebbe riattaccato dopo dieci minuti. Barack Obama non lo avrebbe tollerato», afferma una delle fonti.

Interpellato in merito, il Dipartimento federale delle finanze, guidato da Keller-Sutter, afferma di non avere alcuna indicazione che lasci supporre una controversia personale con la Casa Bianca.

Per gli ambienti diplomatici svizzeri, potrebbe trattarsi di una tattica negoziale da parte degli Stati Uniti.