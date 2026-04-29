Donald e Melania Trump inveiscono contro il «codardo» Jimmy Kimmel dopo l'attentato. Ecco la risposta del comico

Melania e Donald Trump chiedono il licenziamento di Jimmy Kimmel, che insiste sul diritto alla libertà di espressione. YouTube/Jimmy Kimmel Live

Il conduttore di tarda serata Jimmy Kimmel ha preso in giro la First Lady nel suo programma. Non è la prima volta che si inimica il Presidente.

Hai fretta? blue News riassume per te Melania e Donald Trump hanno chiesto pubblicamente alla ABC e alla Disney di licenziare Jimmy Kimmel.

Il noto comico aveva dato a Melania Trump il «fascino di una vedova in attesa». Anche Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha attaccato il presentatore per questo.

Il celebre presentatore di Late Show si è difeso: la battuta è stata fatta tre giorni prima della cena e si riferiva alla differenza di età. Mostra di più

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania hanno chiesto alla ABC di licenziare il presentatore di Late Show Jimmy Kimmel.

La scorsa settimana il comico aveva fatto delle battute sulla First Lady, descrivendola come una donna con il «fascino di una vedova in attesa».

«Persone come Kimmel non dovrebbero avere l'opportunità di entrare nei nostri salotti ogni sera per diffondere odio», ha scritto Melania Trump in un post sui social media.

Il presidente ha accusato Kimmel di un «spregevole appello alla violenza».

«Normalmente non risponderei a nulla di ciò che dice, ma questo è davvero fuori luogo», ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.

«Kimmel dovrebbe essere licenziato immediatamente dalla ABC e dalla sua società madre Walt Disney Co», ha aggiunto.

Trump: "Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Ratings, made a statement on his Show that is really shocking ... He stated, 'Our First Lady has a glow like an expectant widow.' A day later a lunatic tried entering the ballroom ... Kimmel should be immediately fired"



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 27. April 2026 um 19:31

Sua moglie ha detto che la «retorica odiosa e violenta» di Kimmel mira a dividere il Paese.

«Kimmel è un codardo che si nasconde dietro la ABC perché sa che la rete continuerà a coprirlo per proteggerlo», ha scritto Melania Trump. «Quando è troppo è troppo. È ora che la ABC prenda posizione».

Sketch sulla cena dei corrispondenti

La ABC non ha rilasciato alcun commento.

L'osservazione sulla moglie del Presidente faceva parte di uno sketch dello show di giovedì 23 aprile, in cui il conduttore fingeva di partecipare all'imminente cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

Durante l'evento, sabato 25 aprile, un uomo armato ha tentato di fare irruzione nella sala dove erano riuniti i coniugi Trump e gran parte della leadership politica del Paese. È stato sopraffatto e arrestato.

Anche l'addetta stampa della Casa Bianca ha parlato. Karoline Leavitt ha spiegato che i commenti di Kimmel fanno parte di una campagna retorica dei Democratici e di alcuni rappresentanti dei media che «hanno contribuito a legittimare questa violenza».

Karoline Leavitt: "Much of the manifesto of the would-be assassin is indistinguishable from the words we hear from so many. ABC's late night host Jimmy Kimmel disgustingly called Melania an expectant widow. I can tell you she was anything but that."



[image or embed] — Craig R. Brittain (@craigbrittain.com) 27. April 2026 um 19:23

«Chi, sano di mente, suggerirebbe che una moglie sia felice del possibile omicidio del suo amato marito?», ha detto Leavitt.

Tuttavia, Kimmel non aveva menzionato affatto la violenza nel suo sketch.

La reazione di Kimmel non s'è fatta attendere

Il conduttore stesso ha reagito alla notizia nel suo show di lunedì sera. Il 58enne ha spiegato che il «fascino di una futura vedova» era una «ovvia battuta sulla differenza di età» tra il 56enne e la 79enne - «e sul volto di gioia che [Melania] mostra sempre quando sono insieme».

Il tutto non poteva essere collegato all'attentato, ha detto. «E loro lo sanno», è sicuro Kimmel.

Inoltre, ha aggiunto: «Sono anni che mi esprimo contro la violenza delle armi. Capisco che la First lady abbia vissuto un'esperienza stressante nel fine settimana. E concordo sul fatto che la retorica di odio e violenza vada respinta», ha detto Kimmel.

«Un ottimo punto di partenza – ha poi aggiunto – per ridimensionarla sarebbe bene avesse una conversazione al riguardo con suo marito».

È dispiaciuto per quanto accaduto alla cena di Washington, ma la dichiarazione rilasciata tre giorni prima non ha nulla a che fare con il fallito attentato.

Trump è da tempo il bersaglio delle battute di Kimmel. Dopo una discussione con il governo lo scorso autunno, il presentatore ha fatto di meglio.

Kimmel è stato sospeso dalla ABC e alcune emittenti del network hanno annunciato che lo avrebbero rimosso dal programma dopo che aveva fatto un commento sull'attivista conservatore ucciso Charlie Kirk.

La mossa è stata appoggiata dal presidente della Commissione federale delle comunicazioni (FCC) degli Stati Uniti, Brendan Carr.

Carr, giova ricordarlo, è stato nominato da Trump.

La ABC e le emittenti hanno poi riportato Kimmel in onda. In merito alla nuova controversia, Kimmel ha dichiarato ieri: «Per me è un déjà vu».