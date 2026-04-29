Donald e Melania Trump inveiscono contro il «codardo» Jimmy Kimmel dopo l'attentato. Ecco la risposta del comico

Il presidente ha accusato Kimmel di un «spregevole appello alla violenza».
«Normalmente non risponderei a nulla di ciò che dice, ma questo è davvero fuori luogo», ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.
«Kimmel dovrebbe essere licenziato immediatamente dalla ABC e dalla sua società madre Walt Disney Co», ha aggiunto.
Trump: "Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Ratings, made a statement on his Show that is really shocking ... He stated, 'Our First Lady has a glow like an expectant widow.' A day later a lunatic tried entering the ballroom ... Kimmel should be immediately fired"
Sua moglie ha detto che la «retorica odiosa e violenta» di Kimmel mira a dividere il Paese.
«Kimmel è un codardo che si nasconde dietro la ABC perché sa che la rete continuerà a coprirlo per proteggerlo», ha scritto Melania Trump. «Quando è troppo è troppo. È ora che la ABC prenda posizione».
Sketch sulla cena dei corrispondenti
La ABC non ha rilasciato alcun commento.
L'osservazione sulla moglie del Presidente faceva parte di uno sketch dello show di giovedì 23 aprile, in cui il conduttore fingeva di partecipare all'imminente cena dei corrispondenti della Casa Bianca.
Durante l'evento, sabato 25 aprile, un uomo armato ha tentato di fare irruzione nella sala dove erano riuniti i coniugi Trump e gran parte della leadership politica del Paese. È stato sopraffatto e arrestato.
Anche l'addetta stampa della Casa Bianca ha parlato. Karoline Leavitt ha spiegato che i commenti di Kimmel fanno parte di una campagna retorica dei Democratici e di alcuni rappresentanti dei media che «hanno contribuito a legittimare questa violenza».
Karoline Leavitt: "Much of the manifesto of the would-be assassin is indistinguishable from the words we hear from so many. ABC's late night host Jimmy Kimmel disgustingly called Melania an expectant widow. I can tell you she was anything but that."
«Chi, sano di mente, suggerirebbe che una moglie sia felice del possibile omicidio del suo amato marito?», ha detto Leavitt.
Tuttavia, Kimmel non aveva menzionato affatto la violenza nel suo sketch.
La reazione di Kimmel non s'è fatta attendere
Il conduttore stesso ha reagito alla notizia nel suo show di lunedì sera. Il 58enne ha spiegato che il «fascino di una futura vedova» era una «ovvia battuta sulla differenza di età» tra il 56enne e la 79enne - «e sul volto di gioia che [Melania] mostra sempre quando sono insieme».
Il tutto non poteva essere collegato all'attentato, ha detto. «E loro lo sanno», è sicuro Kimmel.
Inoltre, ha aggiunto: «Sono anni che mi esprimo contro la violenza delle armi. Capisco che la First lady abbia vissuto un'esperienza stressante nel fine settimana. E concordo sul fatto che la retorica di odio e violenza vada respinta», ha detto Kimmel.
«Un ottimo punto di partenza – ha poi aggiunto – per ridimensionarla sarebbe bene avesse una conversazione al riguardo con suo marito».
È dispiaciuto per quanto accaduto alla cena di Washington, ma la dichiarazione rilasciata tre giorni prima non ha nulla a che fare con il fallito attentato.
Trump è da tempo il bersaglio delle battute di Kimmel. Dopo una discussione con il governo lo scorso autunno, il presentatore ha fatto di meglio.
Kimmel è stato sospeso dalla ABC e alcune emittenti del network hanno annunciato che lo avrebbero rimosso dal programma dopo che aveva fatto un commento sull'attivista conservatore ucciso Charlie Kirk.