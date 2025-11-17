Trump si separa da Marjorie Taylor Greene, cos'è successo con la sua sostenitrice più accanita?

Marjorie Taylor Greene e Donald Trump non vogliono più avere a che fare l'uno con l'altra. KEYSTONE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Marjorie Taylor Greene si sono pubblicamente allontanati. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla rottura tra i due repubblicani.

Donald Trump ha ritirato il suo sostegno alla repubblicana di estrema destra Marjorie Taylor Greene dopo che la sua sostenitrice di lunga data ha criticato la sua gestione della vicenda su Jeffrey Epstein.

In un post sulla piattaforma «Truth Social», il presidente statunitense ha preso dimostrativamente le distanze dalla «pazza» deputata, che «nonostante i miei successi da record per il nostro Paese» si fa sentire solo con le lamentele.

«Non posso rispondere ogni giorno alle telefonate di una pazza che si agita», ha scritto il tycoon. Anche altri conservatori si sono «stufati di lei e delle sue buffonate».

Se si troverà un candidato adatto a battere Greene nelle elezioni primarie nello Stato della Georgia, lo sosterrà con tutte le sue forze. Ma che cosa è successo nel fine settimana? blue News spiega cosa c'è da sapere ora.

Cosa è successo?

Come detto, Trump non vuole più sostenere la repubblicana di estrema destra dopo che quest'ultima ha criticato la gestione del presidente nella vicenda sul condannato per abusi sessuali.

Su «Truth Social», il tycoon ha preso esplicitamente le distanze definendola una «pazza» che «nonostante i suoi successi da record per il Paese» si fa sentire solo con le lamentele.

Perché c'è stata la spaccatura?

Greene, un tempo una delle più fedeli sostenitrici di Trump, da settimane chiede la pubblicazione integrale di tutti i fascicoli del caso Epstein.

Sebbene il tycoon avesse promesso di divulgarli durante la campagna elettorale, finora ha rilasciato solo documenti incompleti. Evidentemente ritiene che le pressioni della repubblicana su questo tema siano sleali e politicamente incriminanti.

La donna è una delle figure più controverse della frangia destra del suo partito e polarizza più di chiunque altro nel Congresso degli Stati Uniti. L'autoproclamata «nazionalista cristiana» ha un grande seguito sui social media, nonostante (o proprio perché( diffonda crude teorie cospirative e attiri ripetutamente l'attenzione su di sé con incitamenti contro le minoranze.

Ad esempio ha affermato che il governo manipola il tempo e che i terremoti ricordano alle persone di chiedere scusa per i loro peccati.

Cosa significa questo per il caso Epstein?

Il caso Epstein rimane molto controverso. Tutti i fascicoli dell'inchiesta potrebbero fornire informazioni approfondite su una rete che ha abusato di giovani donne e ragazze per anni. Il defunto era molto ben collegato alla politica e all'alta società.

Greene non sta spingendo per la pubblicazione solo per motivi politici: secondo le sue stesse dichiarazioni, le vittime di Epstein parlano bene di Trump. Ma si chiede pubblicamente perché lui si opponga così tanto alla completa trasparenza.

Lunedì sera il presidente ha fatto un sorprendente dietrofront: ha raccomandato ai membri della Camera dei Rappresentanti di votare a favore della divulgazione.

Marjorie Taylor Greene è stata minacciata?

The hoax pizza deliveries have started now, to my house and my family members.



Update: we also received a pipe bomb threat on my construction companies office building.



President Trump’s unwarranted and vicious attacks against me were a dog whistle to dangerous radicals that… pic.twitter.com/SUOoSNz83Z — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 16, 2025

Greene riferisce di una pericolosa escalation dopo gli attacchi pubblici di Trump. Ha scritto su X di essere stata molestata per giorni con «consegne di pizza fasulle» ai suoi indirizzi privati.

C'è stata anche un allarme bomba all'ufficio della sua impresa edile: la donna vede un collegamento con il «fischio del cane» di Trump e avverte che tali parole potrebbero «radicalizzare i fanatici contro di lei».

Cosa succederà ora nel caso Epstein?

Nei prossimi giorni, la Camera dei rappresentanti intende votare una mozione bipartisan che obbligherebbe il dipartimento di giustizia e il governo a pubblicare integralmente i file sul caso Epstein.

Il problema è che Trump potrebbe porre il veto. Greene sta quindi già chiedendo una «maggioranza a prova di veto».

Alcuni repubblicani di spicco, come Thomas Massie, hanno detto apertamente che Trump sembra voler «proteggere gli amici potenti».