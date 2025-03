Trump si sfoga per 100 minuti: da «Otterremo la Groenlandia» a «È tutta colpa di Biden», ecco i 7 momenti più importanti

Il discorso di Trump al Congresso è stato di una lunghezza record. Il Presidente degli Stati Uniti vi ha elencato tutti i capisaldi della svolta politica che ha realizzato da quando è entrato in carica a gennaio.

4 marzo 2025, Washington, District Of Columbia, USA: il Presidente DONALD TRUMP parla, con il Vicepresidente J.D. VANCE e il Presidente della Camera MIKE JOHNSON R-LA sullo sfondo, durante una sessione congiunta del Congresso al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington, D.C. Washington USA - ZUMAb161 20250304_aap_b161_054 Copyright: xMichaelxBrochsteinx IMAGO/ZUMA Press Wire

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera (in piena notte in Svizzera), Donald Trump ha tenuto il suo primo discorso importante al Congresso degli Stati Uniti da quando è entrato in carica il 20 gennaio.

Nel suo solito stile, si è scagliato contro l'amministrazione precedente, gli immigrati e le minoranze e ha elogiato la spinta del suo governo verso una «età dell'oro» negli Stati Uniti, «che è appena iniziata».

Di cosa si trattava? Sette punti chiave: dall'Ucraina alla Groenlandia, dai dazi a Biden. Mostra di più

Martedì sera (ora locale), il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un discorso a entrambe le camere del Congresso nella sala plenaria della Camera dei Rappresentanti - il primo del suo secondo mandato.

Molto auto-elogio

«L'America è tornata», ha salutato Donald Trump al Congresso e ai cittadini degli Stati Uniti - una frase del suo predecessore Joe Biden, che all'epoca voleva esprimere il ritorno degli USA a legami più forti con l'Europa e l'Asia.

Il tycoon ha usato la frase di Biden per dimostrare che la sua visione dell'America è tornata. Dopo la sua elezione aveva proclamato «l'età dell'oro» e da allora la sua amministrazione ha agito «rapidamente e senza sosta», ha detto il presidente.

«Il popolo mi ha eletto per fare il lavoro. E lo sto facendo», ha detto Trump dei primi 43 giorni del suo secondo mandato.

Benevolenza per il tentativo di riconciliazione di Kiev

Nel suo discorso, Trump ha accolto con favore gli ultimi tentativi di riavvicinamento del capo di Stato ucraino Volodymyr Zelenskyi dopo lo scandalo tra i due politici.

Ha raccontato di aver ricevuto una lettera da Zelensky in cui questi dichiarava che l'Ucraina era pronta per i negoziati di pace. «Lo apprezzo», ha detto a proposito degli sforzi di riconciliazione del presidente ucraino.

Il presidente degli Stati Uniti ha citato alcuni passaggi del messaggio di Zelensky durante il discorso. L'ucraino ha dichiarato nella lettera: «Io e il mio team siamo pronti a lavorare sotto la forte guida del Presidente Trump per raggiungere una pace duratura. Apprezziamo molto quanto l'America ha fatto per aiutare l'Ucraina».

Kiev è anche pronto a firmare l'accordo sulle materie prime voluto dagli Stati Uniti in qualsiasi momento, ha proseguito Trump citando il messaggio di Zelensky.

Anche in precedenza il presidente ucraino era intervenuto pubblicamente e in modo simile sulla piattaforma X per avvicinarsi al presidente statunitense dopo il violento scontro alla Casa Bianca con Trump e il successivo annuncio di uno stop da parte di quest'ultimo agli aiuti militari statunitensi per l'Ucraina.

Il tycoon ha detto che il suo governo stava contemporaneamente tenendo seri colloqui con Mosca e aveva ricevuto «forti segnali» che anche la Russia era pronta a fare la pace.

«Non sarebbe bello?», ha aggiunto Trump. «È ora di porre fine a questa follia. È ora di fermare le uccisioni. È ora di porre fine a questa guerra insensata». Per farlo, è necessario parlare con entrambe le parti.

«Otterremo la Groenlandia in un modo o nell'altro»

Trump ha ribadito il suo desiderio di prendere il controllo della Groenlandia. «Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale e anche per quella internazionale, e stiamo lavorando con tutte le parti per cercare di ottenerla», ha detto il repubblicano a proposito dell'isola, che appartiene al Regno di Danimarca.

«Penso che in un modo o nell'altro la otterremo». Anche se ci vivono pochissime persone, la Groenlandia è un «pezzo di terra molto grande e molto, molto importante per la sicurezza militare».

Negli ultimi mesi,il tycoon ha ripetutamente affermato di voler prendere il controllo dell'isola più grande della Terra. Non ha escluso la coercizione militare o economica. Naturalmente, ha anche messo gli occhi sui minerali industriali che vi si trovano.

Di conseguenza, il governo groenlandese ha ripetutamente sottolineato che sta lavorando per l'indipendenza dal Regno di Danimarca, ma non vuole diventare parte degli Stati Uniti.

Ancora più minerali - e gas

Durante il suo discorso, ha annunciato la costruzione di un «gigantesco» gasdotto in Alaska. Sarà uno dei più grandi al mondo, ha detto il repubblicano.

Giappone, Corea del Sud e altre nazioni vogliono contribuire con trilioni di dollari.

Questa settimana ha anche voluto adottare misure storiche per espandere drasticamente l'estrazione di terre rare e di importanti minerali negli Stati Uniti.

Non c'è più spazio per la diversità. Solo uomo o donna, niente trans

«Il nostro Paese non sarà più woke», ha detto Trump, dedicando gran parte del suo discorso a giustificare le sue azioni contro i programmi federali per la diversità e l'inclusione e manifestando ulteriormente la restrizione dei diritti delle persone trans negli Stati Uniti.

«Ho firmato un ordine esecutivo che rende la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti secondo cui ci sono solo due generi, maschile e femminile», ha ribadito il presidente nella sua campagna contro le persone trans.

«Voglio che il Congresso approvi una legge che vieti e criminalizzi in modo permanente il cambio di sesso per i bambini e metta fine alla menzogna che ogni bambino è intrappolato nel corpo sbagliato», ha detto Trump.

I dazi risolveranno il problema - o faranno danni minimi

Trump concretizza i suoi piani di «tariffe reciproche». Trump ha annunciato che i dazi entreranno in vigore il 2 aprile. Non ha voluto attuare l'annuncio il 1° aprile per evitare che ci fossero malintesi e che le tariffe fossero percepite come uno scherzo.

«Altri Paesi hanno imposto tariffe contro di noi per decenni, e ora tocca a noi applicarle contro questi altri Paesi», ha detto. E ha continuato: «Comunque ci tassino, noi tasseremo loro».

Trump punta sull'idea che i dazi sulle importazioni siano la via della ricchezza per gli Stati Uniti. Tuttavia, molti esperti economici ritengono che le tariffe di Trump danneggerebbero in realtà il Paese, in quanto potrebbero aumentare ulteriormente i costi per i consumatori.

Ha invece affermato che l'impatto sull'inflazione sarà minimo. «Ci sarà un po' di agitazione, ma per noi va bene», ha detto. I dazi servono a rendere l'America di nuovo ricca e grande, «ed è quello che sta accadendo», ha affermato il presidente.

La colpa di tutto è tutta di Biden

Trump ha anche ripetutamente incolpato la precedente amministrazione per lo stato della nazione.

«Come sapete, abbiamo ereditato un disastro economico e un incubo di inflazione dall'ultima amministrazione», ha detto.

Tra le altre cose, Trump ha parlato dei prezzi delle uova e di altri prodotti di base nei negozi di alimentari, i cui prezzi sono rimasti ostinatamente alti a causa dell'inflazione. Ha detto che Biden ha «lasciato che i prezzi delle uova andassero fuori controllo».

Biden è stato il "peggior presidente della storia americana", ha affermato ancora una volta Trump.

In diversi punti del suo discorso, il 78enne si è scagliato contro l'ex presidente e ha criticato, tra le altre cose, il fatto che Biden abbia perseguito una politica migratoria «folle e molto pericolosa» e abbia aperto le frontiere dell'America ai migranti provenienti da tutto il mondo.

Secondo Trump, l'ex presidente è responsabile del fatto che gli Stati Uniti sono stati praticamente invasi da immigrati criminali e folli.