  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Trump: «So esattamente cosa sto facendo con la Russia e l'Ucraina»

SDA

18.8.2025 - 16:41

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (foto d'archivio)
Keystone

«So esattamente cosa sto facendo» con la Russia e l'Ucraina: «Sono qui per mettere fine» alla guerra. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

18.08.2025, 16:41

18.08.2025, 18:39

«Ho risolto 6 guerre in 6 mesi, una delle quali un possibile disastro nucleare, eppure devo leggere e ascoltare il Wall Street Journal e molti altri dire tutto quello che sto sbagliando nel pasticcio Russia-Ucraina.» ha detto Trump.

Che poi ha ribadito un concetto che ha già espresso più volte, senza però mia spiegare come e perché: «Questa è la guerra di Biden e non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente.»

«So esattamente quello che sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato per anni su questi conflitti e non sono stati capaci di risolverli», ha affermato il tycoon

Da parte sua il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condannando i raid russi della scorsa notte sul suo Paese che hanno fatto almeno 10 morti fra Kharkiv e Zaporizhzhia, ha scritto su Telegram – citato da vari media, fra cui la Bbc – che «la macchina da guerra russa continua a distruggere vite, nonostante tutto. Putin commetterà uccisioni dimostrative e ciniche per mantenere la pressione sull'Ucraina e sull'Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici».

Secondo Zelensky, che oggi vedrà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca sulla pace, la Russia «non dovrebbe essere ricompensata» per la sua guerra contro il suo Paese.

I più letti

10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas: «Viviamo in quattro case diverse»
Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026
All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video

Altre notizie

Medio Oriente. Al Jazeera: «Hamas accetta la nuova proposta sul cessate il fuoco»

Medio OrienteAl Jazeera: «Hamas accetta la nuova proposta sul cessate il fuoco»

«Può porre fine alla guerra». Ecco 7 cose da sapere sull'incontro di lunedì sera alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky

«Può porre fine alla guerra»Ecco 7 cose da sapere sull'incontro di lunedì sera alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky

Guerra in Ucraina. A Washington un pre-vertice degli europei con Zelensky prima degli incontri con Trump

Guerra in UcrainaA Washington un pre-vertice degli europei con Zelensky prima degli incontri con Trump