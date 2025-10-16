Il presidente Donald Trump. Keystone

Venerdì Volodymyr Zelensky incontrerà probabilmente di nuovo Donald Trump alla Casa Bianca. Si prevede che i due discuteranno anche della consegna dei missili Tomahawk. Ma mentre un media statunitense riferisce che Kiev riceverà un massimo di 50 di queste armi, la propaganda russa non vuole credere che stiano effettivamente arrivando.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 17 ottobre Donald Trump e Volodymyr Zelensky intendono incontrarsi a Washington per discutere della consegna di missili da crociera.

Il presidente statunitense vuole parlare con Vladimir Putin prima di acconsentire all'esportazione dei Tomahawk.

«Non posso crederci»: la propaganda russa ipotizza che Trump annullerà l'esportazione.

Secondo il «Financial Times», Washington potrebbe consegnare «solo 20-50» Tomahawk perché questo non cambierebbe in modo eccessivo le forze in gioco.

Si dice che Trump voglia fare pressione sulla Germania affinché Berlino fornisca a Kiev missili da crociera Taurus.

E l'arma a lungo raggio Flamingo di Kiev? Mostra di più

I Tomahawk arriveranno o no? La potenziale consegna di missili da crociera americani sarà probabilmente all'ordine del giorno del prossimo vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha confermato l'incontro, che potrebbe svolgersi venerdì 17 ottobre.

Il 47enne si recherà a Washington con una delegazione di alto profilo e, secondo quanto da lui stesso dichiarato, incontrerà anche i rappresentanti dell'industria della difesa.

«La visita si concentrerà sulla difesa aerea e sulle nostre capacità a lungo raggio, che possiamo utilizzare per esercitare pressione sulla Russia in nome della pace», scrive Zelensky.

La propaganda russa «non può crederci»

In precedenza Trump aveva dichiarato di voler discutere la questione dei Tomahawk prima con Vladimir Putin.

Allo stesso tempo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che gli specialisti statunitensi avrebbero dovuto aiutare con la programmazione dei bersagli per dispiegare i missili. Mosca interpreta ciò come se Trump non volesse affatto consegnare i Tomahawk.

Almeno stando alla trasmissione televisiva «60 Minut» dell'emittente di Stato «Rossija 1»: «Non posso crederci. È difficile da capire», ha detto il deputato della Duma Alexei Zhuravlyov del partito nazionalista Rodina in risposta all'annuncio di Trump.

La presentatrice Olga Skabeyeva spiega che Putin si opporrà e che il suo omologo statunitense rifiuterà semplicemente la consegna. «Sì, dirà: "Putin non era d'accordo". Cosa ti aspettavi? Ne ho discusso con lui», conclude Shuravlyov e ride: «Per me è assurdo».

Solo 20-50 Tomahawk per Kiev?

Ma ci sono anche altre interpretazioni delle parole del presidente americano. «Trump avverte la Russia che potrebbe inviare all'Ucraina dei Tomahawk a lungo raggio se Mosca non risolve presto la guerra», titola «AP».

Il «Financial Times», invece, sostiene di aver appreso che Zelensky potrebbe ricevere «solo 20-50» missili.

Almeno così sostiene Stacey Pettijohn del think tank di Washington Center for a New American Security. Una quantità così ridotta «non influirebbe in modo significativo sulla dinamica delle operazioni di combattimento e sulla situazione sul campo di battaglia», spiega l'esperta.

Secondo il «Financial Times», gli Stati Uniti dispongono di un totale di 4'150 Tomahawk.

Glen Howard, presidente del think tank statunitense Saratoga Foundation, è sulla stessa linea. «Credo che Trump stia usando le sue recenti azioni a Gaza per intensificare una campagna di "massima pressione" contro la Russia», dice l'esperto di Russia al «Kyiv Post», che riporta anche che la Casa Bianca vuole aumentare la pressione pure sugli europei.

«Aumentare la pressione sulla Germania»

«Se gli Stati Uniti fornissero all'Ucraina i Tomahawk, questo aumenterebbe senza dubbio la pressione sulla Germania, che finora ha resistito a fornire i Taurus nonostante le notevoli speculazioni», afferma Glen Howard, prevedendo che se i Tomahawk dovessero arrivare, potrebbero essere il «bacio della morte» per le raffinerie della Russia.

E le raffinerie russe sono in fiamme. Nel caso dell'impianto di Feodosiya in Crimea, anche due giorni dopo un attacco di droni ucraini.

La penisola ha la peggiore carenza di carburante: gli automobilisti possono fare il pieno solo con un massimo di 20 litri di carburante.

Secondo la «BBC», la benzina scarseggia in 57 regioni russe. Oltre ai territori occupati, l'Estremo Oriente è il più colpito, mentre regioni come Mosca e San Pietroburgo hanno finora dovuto «solo» preoccuparsi dell'aumento dei prezzi.

Da sottolineare che quest'anno sono state attaccate 21 delle 38 maggiori raffinerie.

E il Flamingo?

I Tomahawk potrebbero essere utilizzati anche per colpire le raffinerie ancora fuori portata.

Ma che dire del missile da crociera di Kiev? Il Flamingo è stato presentato in pompa magna, ma finora il nuovo missile non è stato praticamente mai utilizzato.

Se ci si può fidare delle precedenti dichiarazioni del produttore, Kiev dovrebbe avere già decine nel suo arsenale.

In linea di principio, ci sono tre possibilità: l'intera faccenda è stata una trovata di pubbliche relazioni, ci sono ancora problemi tecnici oppure le forze armate ucraine stanno ancora risparmiando per impiegare la nuova arma.

Poiché il Flamingo è relativamente grande e facile da localizzare, Kiev potrebbe contare sul fatto che il missile si alzi in uno sciame per sopraffare le difese aeree russe.

Se questo sia vero, lo dimostreranno le prossime settimane.