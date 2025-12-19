  1. Clienti privati
Stati Uniti Trump sospende la «lotteria dei visti» dopo l'attentato alla Brown University

SDA

19.12.2025 - 09:29

La responsabile della sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem (foto d'archivio)
La responsabile della sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem (foto d'archivio)
Keystone

Il capo della sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem ha ordinato ieri la sospensione della lotteria per i Diversity Visa (programma annuale per l'immigrazione negli Usa, ndr).

Keystone-SDA

19.12.2025, 09:29

19.12.2025, 09:32

L'annuncio è avvenuto dopo aver dichiarato che era stata utilizzata dal sospettato nella sparatoria di massa alla Brown University.

L'attentatore della Brown University è entrato negli Stati Uniti attraverso il programma di visti di immigrazione della lotteria per la diversità (DV1) nel 2017 e gli è stata concessa la green card, ha scritto Noem sui social media.

«Su indicazione del presidente Trump, ordino immediatamente all'Uscis (Servizio di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti, ndr) di sospendere il programma DV1 per garantire che nessun altro americano venga danneggiato da questo programma disastroso».

