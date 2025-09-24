  1. Clienti privati
«Escalatorgate» Trump sospetta un sabotaggio all'apparizione all'ONU, ma ecco di chi sarebbe la colpa

Sven Ziegler

24.9.2025

Trump martedì dopo la sua apparizione alle Nazioni Unite.
Trump martedì dopo la sua apparizione alle Nazioni Unite.
KEYSTONE

Durante la sua apparizione davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Donald Trump si è lamentato di una scala mobile difettosa e di un teleprompter rotto. Ma non ci sarebbe stato nessun sabotaggio: le Nazioni Unite danno la colpa ai suoi collaboratori.

Agence France-Presse, Sven Ziegler

24.09.2025, 14:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Trump si è lamentato con le Nazioni Unite per i problemi tecnici della scala mobile e del teleprompter.
  • Il suo team ha addirittura parlato di un possibile sabotaggio e ha chiesto conseguenze.
  • L'ONU non è d'accordo e ha sottolineato gli errori commessi dal team del presidente.
«Escalatorgate». Blocco della scala mobile all'Onu mentre Trump sta salendo, il presidente annuncia un'indagine

«Escalatorgate»Blocco della scala mobile all'Onu mentre Trump sta salendo, il presidente annuncia un'indagine

Donald Trump è arrivato sul palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York di cattivo umore.

Il presidente degli Stati Uniti era infastidito da una «scala mobile difettosa» e da un «teleprompter rotto». Entrambi lo hanno ostacolato durante la sua apparizione. Ha quindi inveito e annunciato che avrebbe parlato liberamente.

«Chiunque stia manovrando il teleprompter è in grossi guai», ha minacciato.

I disguidi sono stati immediatamente politicizzati dalla Casa Bianca. La portavoce dell'Ufficio presidenziale Karoline Leavitt ha parlato di un possibile sabotaggio.

Se qualcuno avesse deliberatamente fermato la scala mobile, questa persona avrebbe dovuto essere licenziata «immediatamente» e indagata, ha detto Leavitt.

La propria squadra ha innescato l'arresto

L'ONU, da parte sua, ha respinto tutte le accuse. Un portavoce ha spiegato che è stata la stessa squadra di Trump a causare i problemi.

Uno dei cameraman del presidente, infatti, aveva inavvertitamente attivato il meccanismo di sicurezza della scala mobile durante le riprese. Questo meccanismo si disattiva automaticamente se viene rilevato un ostacolo sulla piastra a pettine superiore, ad esempio per evitare che gli oggetti rimangano intrappolati.

Assemblea Generale. Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU

Assemblea GeneraleTrump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU

Le Nazioni Unite non erano nemmeno responsabili dei disguidi con il teleprompter. La delegazione del presidente statunitense ha infatti usato il proprio dispositivo per il discorso, ha dichiarato l'ONU.

«I teleprompter delle Nazioni Unite funzionano perfettamente», ha sottolineato anche la presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Annalena Baerbock dopo il discorso.

