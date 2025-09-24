Trump sospetta un sabotaggio all'apparizione all'ONU, ma ecco di chi sarebbe la colpa

Trump martedì dopo la sua apparizione alle Nazioni Unite. KEYSTONE

Durante la sua apparizione davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Donald Trump si è lamentato di una scala mobile difettosa e di un teleprompter rotto. Ma non ci sarebbe stato nessun sabotaggio: le Nazioni Unite danno la colpa ai suoi collaboratori.

Agence France-Presse, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Trump si è lamentato con le Nazioni Unite per i problemi tecnici della scala mobile e del teleprompter.

Il suo team ha addirittura parlato di un possibile sabotaggio e ha chiesto conseguenze.

L'ONU non è d'accordo e ha sottolineato gli errori commessi dal team del presidente. Mostra di più

Donald Trump è arrivato sul palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York di cattivo umore.

Il presidente degli Stati Uniti era infastidito da una «scala mobile difettosa» e da un «teleprompter rotto». Entrambi lo hanno ostacolato durante la sua apparizione. Ha quindi inveito e annunciato che avrebbe parlato liberamente.

«Chiunque stia manovrando il teleprompter è in grossi guai», ha minacciato.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

I disguidi sono stati immediatamente politicizzati dalla Casa Bianca. La portavoce dell'Ufficio presidenziale Karoline Leavitt ha parlato di un possibile sabotaggio.

Se qualcuno avesse deliberatamente fermato la scala mobile, questa persona avrebbe dovuto essere licenziata «immediatamente» e indagata, ha detto Leavitt.

La propria squadra ha innescato l'arresto

L'ONU, da parte sua, ha respinto tutte le accuse. Un portavoce ha spiegato che è stata la stessa squadra di Trump a causare i problemi.

Uno dei cameraman del presidente, infatti, aveva inavvertitamente attivato il meccanismo di sicurezza della scala mobile durante le riprese. Questo meccanismo si disattiva automaticamente se viene rilevato un ostacolo sulla piastra a pettine superiore, ad esempio per evitare che gli oggetti rimangano intrappolati.

Le Nazioni Unite non erano nemmeno responsabili dei disguidi con il teleprompter. La delegazione del presidente statunitense ha infatti usato il proprio dispositivo per il discorso, ha dichiarato l'ONU.

«I teleprompter delle Nazioni Unite funzionano perfettamente», ha sottolineato anche la presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Annalena Baerbock dopo il discorso.