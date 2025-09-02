Trump sta male? Preoccupano il livido sulla mano e altre foto. Stasera un annuncio della Casa Bianca

Donald Trump fuori dalla Casa Bianca mentre si appresta a salire sulla vettura presidenziale (foto del 1. settembre) KEYSTONE

Alcune recenti immagini che ritraggono il presidente degli Stati Uniti hanno scatenato le speculazioni sul suo stato di salute. La Casa Bianca ha riferito che oggi alle 14 (le 20 ora svizzera) è previsto un annuncio ufficiale con la chiusura delle strade verso l'ospedale Walter Reed.

Una foto di Donald Trump, scattata fuori dalla Casa Bianca il 1° settembre, ha sollevato dubbi sulla sua salute.

L'immagine, diventata virale sui social, mostra il presidente con un aspetto diverso dal solito, alimentando speculazioni già in corso a causa dei lividi visibili sulla sua mano.

Nonostante la diffusione di una foto in cui il 79enne appare sorridente al golf club, alcuni sostengono che l'immagine sia stata modificata.

I lividi sulle mani di Trump hanno preoccupato anche alcuni repubblicani, che chiedono chiarezza sulla salute dell'inquilino della Casa Bianca. L'account X Republicans Against Trump ha sottolineato la necessità di risposte riguardo alla condizione di Trump.

«Trump soffre di un'insufficienza venosa cronica»

Non è la prima volta che i lividi di Trump destano preoccupazione. Il mese scorso, foto simili avevano spinto la Casa Bianca a pubblicare una dichiarazione del suo medico personale, Sean Barbella.

Quest'ultimo ha spiegato che il 79enne soffre di un'insufficienza venosa cronica, una condizione comune e benigna, e ha escluso problemi cardiaci o renali.

Barbella ha aggiunto che i lividi sono causati da frequenti strette di mano e dall'uso di aspirina, parte di un regime di prevenzione cardiovascolare. Un esame completo non ha rilevato trombosi venosa profonda o arteriopatia.

Trump stesso aveva scherzato in passato, attribuendo i lividi alle numerose strette di mano.

Previsto un annuncio ufficiale

Le speculazioni sulla salute di Trump continuano a crescere, e solo un commento ufficiale potrebbe placarle. Un annuncio della Casa Bianca è previsto per oggi, 2 settembre, alle ore 14 (le 20 ora svizzera), con la chiusura delle strade verso l'ospedale Walter Reed.

L'insufficienza venosa cronica è una condizione comune che colpisce le vene delle gambe, impedendo al sangue di fluire correttamente verso il cuore. Colpisce circa 1 persona su 20 negli Stati Uniti, con un'incidenza maggiore tra gli anziani.

In passato, foto di un rigonfiamento nei pantaloni di Trump avevano alimentato teorie complottiste su un catetere nascosto, ma la Casa Bianca ha negato tali speculazioni, affermando che le condizioni di Trump sono eccellenti.

