«Patriot Games» Trump sta pianificando i suoi «Hunger Games» personali per celebrare i 250 anni degli USA

Lea Oetiker

22.12.2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
KEYSTONE

Donald Trump vuole organizzare i cosiddetti «Patriot Games» per celebrare il 250° compleanno degli Stati Uniti. L'idea ricorda inevitabilmente a molti gli «Hunger Games».

Lea Oetiker

22.12.2025, 06:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Donald Trump sta pianificando i cosiddetti «Patriot Games» per il 250° compleanno degli USA, in cui i migliori atleti delle scuole superiori di ogni Stato si sfideranno tra loro.
  • In un video ha promesso che gli uomini non parteciperanno agli sport femminili.
  • Il presidente ha anche prospettato la costruzione di un arco di trionfo a Washington.
  • E non è tutto: ha annunciato che organizzerà un grande evento UFC sul terreno della Casa Bianca nel giorno della bandiera.
Mostra di più

Donald Trump vuole lanciare un nuovo evento sportivo nazionale per celebrare il 250° compleanno degli Stati Uniti. Giovedì il presidente ha annunciato i cosiddetti «Patriot Games», una competizione che metterà uno contro l'altro i giovani di tutti gli Stati.

In un video pubblicato su Instagram, il tycoon ha spiegato che i due migliori atleti delle scuole superiori di ogni Stato si sfideranno in varie discipline sportive.

«Ci saranno una ragazza e un ragazzo per ogni Stato e si svolgerà il prossimo autunno», ha detto il repubblicano. «Ma prometto che nessun uomo giocherà negli sport femminili», ha continuato nel video.

I democratici hanno deriso online la competizione sportiva prevista. Molti hanno fatto un parallelo con «The Hunger Games», il bestseller distopico e campione d'incassi in cui i bambini sono costretti a combattere tra loro per la sopravvivenza in un'arena televisiva.

Trump aveva già dato un'anticipazione della competizione prevista a luglio. All'epoca aveva annunciato che l'evento sarebbe stato trasmesso in televisione e ospitato dal segretario alla sanità Robert F. Kennedy Jr.

«Siamo l'unico posto grande senza un arco di trionfo»

Nel video il presidente ha parlato anche del suo progetto di iniziare presto la costruzione di un nuovo arco monumentale nella capitale degli Stati Uniti.

«Siamo l'unico grande posto senza un arco di trionfo. Un bellissimo arco di trionfo, come a Parigi, dove hanno un grande, bellissimo arco. Lo chiamano Arco di Trionfo e presto ne avremo uno anche a Washington», ha proseguito.

Ma i piani per le celebrazioni del 250° compleanno degli Stati Uniti non finiscono qui. Un'altra idea del tycoon è un incontro di UFC sul South Lawn della Casa Bianca, che si terrà il giorno del suo stesso compleanno, il 14 giugno.

Questo giorno è anche il Flag Day negli Stati Uniti, che commemora l'adozione della bandiera americana ufficiale. «Nel Giorno della Bandiera, ospiteremo un evento UFC unico nel suo genere qui alla Casa Bianca», spiega Trump nel video.

«Ci saranno i più grandi campioni di lotta del mondo, che combatteranno tutti nella stessa serata. Il grande Dana White farà da padrone di casa e sarà qualcosa di molto speciale».

