  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Trump sui crimini a Baltimora: «Se serve invio truppe»

SDA

24.8.2025 - 17:36

Il presidente americano Donald Trump propone l'invio di truppe a Baltimora per ripulire la città dal crimine.
Il presidente americano Donald Trump propone l'invio di truppe a Baltimora per ripulire la città dal crimine.
Keystone

Baltimora è la quarta peggiore città per il crimine e gli omicidi negli USA: se il governatore del Maryland, il democratico Wes Moore, ne ha bisogno posso «inviargli le truppe, come è stato fatto a Washington, per ripulire la città dal crimine», ha detto Donald Trump.

Keystone-SDA

24.08.2025, 17:36

24.08.2025, 17:41

Nei giorni scorsi Moore aveva invitato il presidente americano a camminare per la città con lui per osservare con mano la realtà.

«Preferirei prima ripulire» la città dal crimine e «poi farmi una passeggiata», ha messo in evidenza Trump sulla sua rete sociale Truth.

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Altre notizie

Yemen. Raid israeliano su Sana'a, colpito il quartiere presidenziale

YemenRaid israeliano su Sana'a, colpito il quartiere presidenziale

Stati Uniti. Trump pensa d'inviare militari a Chicago, scatta l'ira del sindaco: «Non c'è nessuna emergenza»

Stati UnitiTrump pensa d'inviare militari a Chicago, scatta l'ira del sindaco: «Non c'è nessuna emergenza»

Russia. Paura a Mosca per un'esplosione in un negozio per bimbi

RussiaPaura a Mosca per un'esplosione in un negozio per bimbi