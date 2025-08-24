Il presidente americano Donald Trump propone l'invio di truppe a Baltimora per ripulire la città dal crimine. Keystone

Baltimora è la quarta peggiore città per il crimine e gli omicidi negli USA: se il governatore del Maryland, il democratico Wes Moore, ne ha bisogno posso «inviargli le truppe, come è stato fatto a Washington, per ripulire la città dal crimine», ha detto Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

Nei giorni scorsi Moore aveva invitato il presidente americano a camminare per la città con lui per osservare con mano la realtà.

«Preferirei prima ripulire» la città dal crimine e «poi farmi una passeggiata», ha messo in evidenza Trump sulla sua rete sociale Truth.