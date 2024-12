Il punto di transito che collega gli oceani Pacifico e Atlantico è stato costruito dagli Stati Uniti durante l'amministrazione del presidente Teddy Roosevelt. (Foto archivio) Keystone

In una sfilza di post sul suo social media «Truth» nella serata di ieri Donald Trump ha accusato Panama di applicare tariffe «esorbitanti» per passare attraverso il canale e ha minacciato di riprendere il controllo della via navigabile.

Keystone-SDA SDA

«Le tariffe addebitate sono ridicole, soprattutto considerando la straordinaria generosità concessa a Panama dagli Stati Uniti», ha scritto Trump accennando ad una crescente influenza cinese nella regione.

«Quando il presidente Jimmy Carter lo ha stupidamente ceduto, per un dollaro, durante il suo mandato, spettava esclusivamente a Panama gestirlo, non alla Cina, o a chiunque altro», ha attaccato il presidente eletto.

Gli Stati Uniti rimangono il principale utilizzatore del canale, davanti alla Cina il cui ruolo nella regione è diventato più importante solo a partire dal 2017, quando Panama ha tagliato i legami con Taiwan a favore dello sviluppo di relazioni diplomatiche con Pechino.

Lo strategico punto di transito globale che collega gli oceani Pacifico e Atlantico, è stato costruito dagli Stati Uniti durante l'amministrazione del presidente Teddy Roosevelt.