Il «big, beautiful bill» di Donald Trump ha fatto un altro piccolo passo verso l'approvazione definitiva ma per il rotto della cuffia.

Donald Trump, in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Nella nottata di sabato, infatti, dopo un'inconsueta maratona di quasi otto ore a Capitol Hill il Senato americano ha approvato per 51 voti contro 49 l'apertura del dibattito sulla legge di spesa, con due repubblicani che si sono uniti ai democratici nell'opposizione alla proposta e sono stati travolti dalla furia del tycoon.

Per tutta la giornata la leadership della Camera alta e Trump, che aveva deciso di restare a Washington proprio per continuare a premere sui repubblicani indecisi, avevano cercato in tutti i modi di avere i numeri necessari a far avanzare la legge, convocando al Congresso di sabato perfino il vice presidente Jd Vance per sfruttare il suo voto decisivo in caso di parità.

Alla fine non è stato necessario ma la strada della mega manovra è tutt'altro che in discesa e il risultato del voto per approvarla, rimandarla alla Camera e quindi sulla scrivania del presidente entro il 4 luglio, cioè prima della pausa per la festa dell'indipendenza come chiesto da lui, non è affatto scontato.

«Una grande vittoria»

The Donald, comunque, ha salutato il risultato come «una grande vittoria» ed ha attaccato i dissidenti Rand Paul, con il quale poche ore prima aveva giocato a golf nella speranza forse di convincerlo, e Thom Tillis.

«Rand Paul ha votato di nuovo 'no' stasera? Cosa c'è che non va in questo tizio?», ha attaccato il tycoon in un post su Truth elogiando, invece, «il fantastico lavoro dei senatori Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis».

«Loro, insieme a tutti gli altri patrioti repubblicani che hanno votato a favore della proposta di legge, sono persone che amano veramente il nostro Paese».

«Non è stata una decisione difficile»

Trump è stato molto duro anche con l'altro dissidente, Tillis, minacciandolo di sostenere un candidato avversario alle primarie per le elezioni del prossimo anno.

Un avvertimento che ha avuto un effetto sul senatore che poche ore il voto ha annunciato che non si ricandiderà.

«Non è stata una decisione difficile. Come molti miei colleghi hanno notato nell'ultimo anno, non sono stato esattamente entusiasta all'idea candidarmi per un altro mandato», ha dichiarato Tillis, che ha detto di volersi dedicare di più alla famiglia.

Il voto finale è atteso nei prossimi giorni

I punti sui quali il Grand old party è spaccato sono l'aumento del tetto del debito pubblico e l'impatto della manovra sull'assicurazione sanitaria Medicaid, il programma su cui fanno affidamento milioni di americani anziani, disabili e con un reddito basso.

Per ottenere, infatti, i 3,8 trilioni di dollari di agevolazioni fiscali promessi da Trump, Medicaid subirebbe gravissimi tagli che metterebbero a rischio la copertura dei servizi medici soprattutto nelle aree rurali degli Stati Uniti, dove i repubblicani hanno una forte base elettorale.

Il voto finale è atteso nei prossimi giorni. La legge ha bisogno di una maggioranza semplice per essere approvata al Senato e con i repubblicani che detengono 53 seggi su 100, più il voto di Vance, il partito può permettersi solo tre defezioni.

Preoccupazione per le modifiche

Se approvata, la misura ritornerà alla Camera e anche in questo caso il Grand old party può perdere solo una manciata di voti.

I deputati repubblicani che lo hanno votato nella sua prima versione sono ora preoccupati per le modifiche che sono state apportate al Senato per placare gli oppositori.

In un promemoria inviato ai senatori, la Casa Bianca ha dato il suo via libera alle ultime revisioni della legge e ha avvertito che la mancata approvazione sarebbe un «tradimento definitivo».

Quasi 1.000 pagine

In tutto questo, i democratici cercano di guadagnare tempo annunciando che prolungheranno il processo di votazione in segno di protesta.

Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, ha insistito sul fatto che i repubblicani leggano in aule le quasi 1.000 pagine di testo prima che il Senato possa iniziare il dibattito e potenzialmente procedere al voto finale.

«Se i repubblicani – ha attaccato – non diranno al popolo americano cosa contiene questo disegno di legge, allora i democratici costringeranno quest'aula a leggerlo dall'inizio alla fine».