Medio Oriente Trump: «Temo che alcuni tra i 20 ostaggi a Gaza siano morti di recente»

SDA

6.9.2025 - 17:14

Il presidente statunitense Donald Trump
Il presidente statunitense Donald Trump
Keystone

Donald Trump ha dichiarato che alcuni dei 20 ostaggi israeliani ancora nella mani di Hamas potrebbero essere «morti di recente».

Keystone-SDA

06.09.2025, 17:14

06.09.2025, 17:22

«Credo che» tra i 20 ostaggi «ce ne siano alcuni morti di recente, almeno da quello che ho sentito. Spero che non sia vero», ha detto il presidente americano parlando con la stampa.

«Sappiamo che almeno 30 persone sono morte e stiamo negoziando per riportare le salme alle famiglie», ha aggiunto.

Il governo israeliano afferma che sono 47 gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 che si trovano ancora a Gaza, inclusi 27 che si ritiene siano morti.

