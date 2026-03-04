Donald Trump nel novembre 2024 a Grand Rapids, Michigan, nel pieno della sua campagna elettorale. KEYSTONE

Dopo aver interpretato, all’inizio del suo mandato, il ruolo di paladino della pace, nel nuovo anno Donald Trump sembra togliersi i guanti di velluto sul piano militare. Una svolta che una parte della comunità MAGA fatica ad accettare: molti dei suoi sostenitori lo avevano infatti seguito proprio per la promessa di non avviare nuove guerre.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo aver promesso di tenere gli Stati Uniti lontani dai conflitti e di porre fine alle guerre, inizialmente Donald Trump ha coltivato l’immagine di presidente pacificatore durante il suo secondo mandato.

Le operazioni militari contro Venezuela e Iran hanno però incrinato questa immagine e provocato forti critiche anche all’interno del movimento MAGA e tra esponenti repubblicani isolazionisti.

Secondo diversi osservatori e media statunitensi, la guerra potrebbe aprire profonde divisioni nella base di Trump e nel Partito repubblicano. Mostra di più

Gli Stati Uniti dispongono di un esercito potente «e idealmente non dovremmo usarlo», afferma Donald Trump. «Sapete, per quattro anni non abbiamo avuto guerre, tranne la vittoria contro l’ISIS».

È la sera del suo secondo successo elettorale, il 6 novembre 2024. «Non abbiamo avuto guerre», prosegue il presidente USA eletto. «Dicevano che avrei iniziato un conflitto. Io non inizierò una guerra. Metterò fine alle guerre. [La mia vittoria] è anche una grande vittoria per la democrazia e per la pace».

Tenere gli Stati Uniti fuori dai conflitti è stata una delle promesse con cui Trump ha vinto la campagna elettorale. E quando il 6 gennaio 2025 è rientrato alla Casa Bianca come presidente, si è presentato come l’uomo che porterà la pace nel mondo.

Trump 2025: il principe della pace

Il primo anno di mandato è stato segnato dal desiderio di Trump di ottenere il Premio Nobel per la pace. Più volte il presidente, oggi 79enne, ha sottolineato quanti conflitti avrebbe contribuito a fermare: sei, sette, otto, nove.

THE PEACE PRESIDENT. pic.twitter.com/bq3nMvuiSd — The White House (@WhiteHouse) October 9, 2025

Amici addirittura lo hanno candidato al Nobel, compagni di partito e sostenitori lo celebrano.

Anche la sua base MAGA - acronimo che sta per «Make America Great Again», ovvero «Rendiamo l’America di nuovo grande» - fa campagna per un riconoscimento al repubblicano, che non ha mai digerito il fatto che il suo predecessore democratico Barack Obama abbia ricevuto quel premio.

Trump bragged about being a peacemaker: “I can’t think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me… nobody else settled wars. Obama got it. He had no idea why.” Meanwhile, he just launched a war in Iran with Israel.



[image or embed] — WatchYourRepsSC (@watchyourrepssc.bsky.social) 1. März 2026 um 03:31

C’è poi la guerra in Ucraina, che il 47mo presidente degli Stati Uniti promette di risolvere «in 24 ore». Una promessa che domina le prime settimane del suo mandato. Ma, a distanza di mesi, i risultati ottenuti dalla Casa Bianca nel conflitto restano limitati.

Il Nobel per la pace? Nell’ottobre 2025 il premio va altrove, lontano da Washington, anche se la vincitrice, l’oppositrice venezuelana Maria Corina Machado, nel gennaio 2026 decide simbolicamente di condividere il riconoscimento con Trump.

Questo nonostante il presidente americano abbia nel frattempo ordinato un’operazione militare contro il suo Paese, il Venezuela.

Con l’inizio del nuovo anno, a Washington il tono cambia.

Trump 2026: Aprite il fuoco!

Non è però con la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, nel gennaio 2026, che Trump cambia rotta. L’immagine del «principe della pace» aveva già iniziato a incrinarsi nel giugno 2025, quando gli Stati Uniti avevano sostenuto Israele durante la cosiddetta guerra dei dodici giorni contro l’Iran.

Given that he doesn't care about the consequences of his actions, it seems unlikely he would understand the consequences of a comma. But yeah this 🤬



[image or embed] — Dr. Rebecca Barnes (she/her) (@waterbarnes.bsky.social) 28. Februar 2026 um 18:59

Già allora tra i repubblicani più vicini alla linea isolazionista di Trump si levavano timide proteste: secondo loro gli Stati Uniti dovrebbero restare fuori dai conflitti del mondo.

L’obiettivo dichiarato – distruggere il programma nucleare di Teheran – aveva comunque conferito all’operazione una parvenza di legittimità.

Il rovesciamento del governo in Venezuela e soprattutto il nuovo attacco contro l’Iran stanno però ora mettendo alla prova alcuni esponenti del movimento MAGA.

«Altro che basta guerre»

La critica più rumorosa da destra arriva da Marjorie Taylor Greene, che durante il primo anno di mandato si è scontrata con il presidente, anche a causa della politica estera.

«Avevamo detto: «Basta guerre, basta cambi di regime!»», scrive l’ex deputata su X, commentando l’ultimo intervento militare americano.

We said “No More Foreign Wars, No More Regime Change!” We said it on rally stage after rally stage, speech after speech. Trump, Vance, basically the entire admin campaigned on it and promised to put America FIRST and Make America Great Again.

My generation has been let down,… pic.twitter.com/P0l90kaZFZ — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

A proposito delle motivazioni di Trump, lei aggiunge: «È sempre una bugia, ed è sempre America last [invece di America First]. Ma questa volta sembra il tradimento peggiore, perché arriva proprio dall’uomo che credevamo diverso, quello che avrebbe detto: adesso basta».

The Trump admin actually asked in a poll how many casualties voters were willing to accept in a war with Iran???

How about ZERO you bunch of sick fucking liars.

We voted for America First and ZERO wars. — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) February 28, 2026

La 51enne si chiede: «Una guerra con l’Iran aiuta le famiglie americane a restare unite e a sopravvivere? No, per niente». E aggiunge che il governo che si era presentato come favorevole alla pace si ritrova di nuovo coinvolto in un conflitto dopo appena un anno di potere.

In un secondo post su X, Greene ribadisce di non poter accettare eventuali perdite tra i soldati statunitensi.

«Trump ha tradito il Paese»

Greene non è sola. L’ex star di Fox News Tucker Carlson definisce l’attacco all’Iran «assolutamente disgustoso e malvagio» in un’intervista ad ABC News. «Questo cambierà gli equilibri», afferma.

L’emittente cita anche gli influencer MAGA Keith e Kevin Hodge: «Liberare il popolo iraniano non è il motivo per cui ho votato Trump».

I am opposed to this War.



This is not “America First.”



When Congress reconvenes, I will work with @RepRoKhanna to force a Congressional vote on war with Iran.



The Constitution requires a vote, and your Representative needs to be on record as opposing or supporting this war. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 28, 2026

I due fratelli aggiungono: «Il presidente Trump ha mentito completamente ai suoi elettori, ha tradito il nostro Paese e ha irrimediabilmente macchiato la sua eredità. Il più grande tradimento che abbia mai visto».

Anche il deputato repubblicano Thomas Massie si schiera su X: «Sono contrario a questa guerra. Non è America First».

POSOBIEC: Last year, Charlie Kirk told us all that younger generation of Americans are far more interested in domestic policy that pursuing international conflicts and we can’t forget that in a midterm yearpic.twitter.com/x0sSyBBd0Z — Jack Posobiec (@JackPosobiec) February 28, 2026

L’influencer di destra Jack Posobiec ricorda su Real America’s Voice il collega Charlie Kirk, recentemente assassinato. Kirk avrebbe avvertito Trump: «I giovani elettori sono molto preoccupati per la guerra. Non ne vogliono più».

Questa generazione, aggiunge, è anche più critica verso Israele rispetto alle precedenti e preferisce che l’attenzione si concentri sulla politica interna.

«Idealmente sarà l’ultima guerra in Medio Oriente»

E ora? Blake Neff, ex produttore del podcast di Charlie Kirk, scrive su X: «Charlie era contrario a un cambio di regime in Iran, proprio come me». Ma ora Trump ha cambiato posizione.

«Come patriota americano posso solo sperare nel meglio. […] Idealmente questa sarà l’ultima guerra degli Stati Uniti in Medio Oriente».

ANNA PAULINA LUNA: It is not the intention of the US government to invade RAMPELL: Did we not just invade? LUNA: Are you seeing boots on the ground there? RAMPELL: We just killed the leader of the country! The president has called it a war LUNA: Strategic strikes are not war JORDAN: Really?



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 2. März 2026 um 02:24

Secondo Neff, molti suoi amici conservatori gli scrivono messaggi come «F*** this» o «Non voterò mai più a livello federale». Tuttavia aggiunge: «Se questa guerra sarà rapida, semplice e decisiva, la maggior parte di loro la supererà. Ma se non sarà così, ci saranno molti problemi».

I media statunitensi intravedono un potenziale elemento esplosivo all’interno del movimento MAGA. «La base di Trump si ribella alla guerra con l’Iran», titola Vanity Fair. «Gli attacchi contro l’Iran sono il più grande rischio della seconda presidenza Trump», avverte Bloomberg.

E The Atlantic si chiede: «America First è finita?».

Per una valutazione definitiva forse è ancora presto. Ma più a lungo durerà il conflitto, più crescerà il numero di vittime tra i soldati americani e più basi statunitensi verranno attaccate, più profonde potrebbero diventare le fratture che già oggi attraversano il Partito repubblicano.